Происшествия

Еще одна жертва "тихой охоты": в Одессе девушка насмерть отравилась грибами

В одной из клиник Одессы от отравления грибами скончалась 18-летняя девушка, передает Одесский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины.

Девушка употребляла в пищу грибы, собранные в лесах Уманского района. Отравление вызвало обострение сахарного диабета, кетоацидотическую кому, что привело к смерти.

Ранее «ФАКТЫ сообщали о смерти мужчины в Одесской области, который отправился в лес на «тихую охоту» и собранные экземпляры проверял на съедобность с помощью мобильного приложения на смартфоне. К медикам мужчина обратился лишь спустя сутки после употребления грибов. Пострадавший скончался из-за отказа внутренних органов.

В селе Ясеново Второе Любашевского района Одесской области отравилась грибами многодетная семья. В результате беременная мать и ее 11-летний сын умерли.

Летом было зафиксировано массовое отравление грибами в Лисичанске: госпитализированы 7 человек, 1 умер.

В результате отравления грибами в Херсонской области скончались мужчина и его малолетняя дочь.

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