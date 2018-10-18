В автокатастрофе погиб один из 15 подозреваемых в убийстве журналиста в Стамбуле (фото)

Мир

В четверг, 18 октября, стало известно о гибели одного из 15 подозреваемых в убийстве американского журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Как уже сообщали «ФАКТЫ», турецкие спецслужбы уверены, что обозревателя газеты The Washington Post расчленили живым в здании дипломатической миссии 2 октября. Об этом свидетельствуют аудиозаписи, сделанные самим Хашогги с помощью его «умных» часов Apple Watch.

Ранее в турецких и западных СМИ появилась информация о том, что 2 октября из Эр-Рияда в Стамбул прилетели 15 человек. Все они так или иначе были связаны с саудовскими спецслужбами, которые находятся в подчинении у наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. Руководил этим «убойным» отрядом его личный телохранитель Махер Абдулазиз Мутреб. Турецкие правоохранители уже объявили его в розыск.

В состав этой группы входил также лейтенант Королевских ВВС Саудовской Аравии Месхал Саад Албостани. Вскоре после того, как этот офицер вернулся из Стамбула в Эр-Рияд, он погиб в «вызывающем подозрение ДТП». Об этом сообщила турецкая газета Yeni Safak. Это же издание ранее одним из первых опубликовало информацию о содержании аудиозаписей, сделанных «умными» часами Хашогги.

Месхал Саад Албостани

Кроме того, появились кадры, сделанные камерами наружного наблюдения у здания консульства Саудовской Аравии в Стамбуле утром 2 октября 2018 года. На них видно, как в 09:55 по местному времени туда входят несколько мужчин во главе с Мутребом. Это произошло за несколько часов до того, как в консульство за документами о своем разводе пришел Хашогги. Журналист вошел в здание в 13:14.

Махер Абдулазиз Метреб

Другие кадры показывают Мутреба покидающим консульство в тот же день в 16:53. Интересно, что поначалу официальные представители Саудовской Аравии отвергали, что 2 октября этот человек находился в Стамбуле. Теперь они заявляют, что он и еще 14 человек действительно прилетали в Турцию в качестве… туристов! Согласитесь, странное совпадение. Господа Петров и Боширов тоже приехали в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть местный собор.

В настоящее время союзники Турции по НАТО ждут от Анкары официального подтверждения наличия у полиции и спецслужб указанных аудиозаписей и прочих доказательств убийства Хашогги. В частности президент США Дональд Трамп довольно скептически отнесся к тому, что эти улики действительно существуют. Трамп призывает не спешить с выводами и воздержаться от голословных обвинений в адрес наследного принца Саудовской Аравии и короля Салмана.

Интересно, что государственный секретарь США Майк Помпео, побывав с экстренным визитом в Эр-Рияде, где у него состоялась беседа с королем Салманом и наследным принцем, отправился не обратно в Вашингтон, а в Анкару. Помпео провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу. Стороны назвали встречу «полезной и плодотворной». По некоторым данным, Помпео пообещал, что Вашингтон может отменить ряд санкций, введенных в отношении Турции в связи с арестом американского пастора. Вполне возможно, что Белый дом пытается тем самым смягчить позицию Турции по делу об исчезновении Хашогги. Добавим, что президент Трамп заявил, что примет окончательное решение по этому скандальному делу, выслушав отчет Помпео и получив аудиозаписи, сделанные 2 октября.

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