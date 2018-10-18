Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Путин о перспективе ядерной войны: "Мы попадем в рай, а они просто сдохнут" (видео)

18:27 18 октября 2018   480
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз поразил своим цинизмом, заявив, что не боится уничтожения россиян в результате ядерного удара, поскольку они «попадут в рай». Провокационное заявление российский лидер сделал в четверг, 18 октября, во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, Россия не может стать инициатором ядерной войны, поскольку ее военная доктрина не предусматривает превентивного удара, а вот агрессора ждет незавидная участь.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертва агрессии. Мы, как мученики, попадаем в рай. А они — просто сдохнут», — сказал Путин.

Примечательно, что последняя реплика российского лидера вызвала смех среди участников «дискуссии». А вот в YouTube, где выложили видео, пользователи написали, что не ожидали такого от своего президента. А один из комментаторов напомнил, что «Гитлер перед смертью нес такой же бред».

Напомним, в марте 2018 года Путин уже грозил Западу новейшим российским сверхоружием.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины