Мир

Путин о перспективе ядерной войны: "Мы попадем в рай, а они просто сдохнут" (видео)

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз поразил своим цинизмом, заявив, что не боится уничтожения россиян в результате ядерного удара, поскольку они «попадут в рай». Провокационное заявление российский лидер сделал в четверг, 18 октября, во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Путина, Россия не может стать инициатором ядерной войны, поскольку ее военная доктрина не предусматривает превентивного удара, а вот агрессора ждет незавидная участь.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертва агрессии. Мы, как мученики, попадаем в рай. А они — просто сдохнут», — сказал Путин.

Примечательно, что последняя реплика российского лидера вызвала смех среди участников «дискуссии». А вот в YouTube, где выложили видео, пользователи написали, что не ожидали такого от своего президента. А один из комментаторов напомнил, что «Гитлер перед смертью нес такой же бред».

Напомним, в марте 2018 года Путин уже грозил Западу новейшим российским сверхоружием.

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