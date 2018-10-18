"Параллельная реальность": Климкин отреагировал на антиукраинское заявление Госдумы

Политика

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил считать пропагандой заявление Государственной думы РФ «Об обострении ситуации в Украине», которое было проголосовано депутатами 18 октября.

«Можете считать это пропагандой. На самом деле значительная часть Россия живет в параллельной реальности», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства, выступая на Национальном экспертном форуме в Одессе.

В связи с этим он даже отказался дать официальную оценку заявлению.

«Если какой-то инопланетянин прибывает на Землю, ничего не знает и первое, что читает, это заявление Госдумы, то они могут подумать, что это не Россия оккупировала часть Украины, а на самом деле Украина оккупировала часть России, что это мы организовываем террористические атаки в России, поставляем туда регулярные украинские войска, оружие, наемников, конечно, держим десятки политических заключённых и заложников, убиваем людей от Солсбери до Сирии», — отметил Климкин.

Отметим, что свое скандальное постановление Госдума России приняла единогласно.

А практически одновременно с голосованием президент России Владимир Путин предрек россиянам ореол праведеников, поскольку они, по его словам, все попадут в рай после вражеского ядерного удара.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter