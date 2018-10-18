Волкер анонсировал новые санкции против России

Мир

США планируют регулярно ужесточать односторонние санкции в отношении России, связанные с конфликтом в Донбассе. По словам спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, это будут делать каждые несколько месяцев.

«Мы стараемся увеличить давление, которое оказываем на Россию, чтобы вынудить ее вести переговоры по урегулированию (конфликта на Донбассе. — Ред.). Это включает сохранение санкций в США, а также периодическое ужесточение этих санкций с течением времени. Это — тот самый путь, по которому следует администрация Трампа, и мы продолжим по нему следовать. Вы увидите вступление в силу дополнительных санкций каждый месяц или два», — заявил дипломат на брифинге 18 октября.

Он также вновь призвал Россию безотлагательно отменить фейковые и незаконные «выборы» в подконтрольных ей террористических ДНР и ЛНР.

«Время пришло. Украина неоднократно выполняла свою часть для реализации „Минска“, теперь Россия должна выполнить свои обязательства: реальное прекращение огня, вывод войск и техники, вывод незаконных вооруженных формирований, обмен пленными», — заявил американский дипломат.

По его информации, США окончательно отменили эмбарго на поставки вооружения в Украину, и внесли нашу страну в список стран-партнеров США, в отношении которых не действуют ограничения в оборонном сотрудничестве. Это уже позволило поставить в нашу страну противотанковое вооружение и противоснайперские системы.

Напомним, в августе США анонсировали введение антироссийских санкций в связи с применением Россией химического оружия.

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