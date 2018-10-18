- 21:33 "Осеннее обострение в головах": в СНБО ответили на заявление Госдумы
- 21:22 В России ищут пропавший экипаж разбившегося самолета (обновлено)
- 20:57 Волкер анонсировал новые санкции против России
- 20:30 В центре Херсона неизвестные заложили взрывное устройство в автомобиль
- 20:11 Должников по алиментам могут лишить субсидии
- 19:47 Украина попала в число "наименее коррумпированных из наиболее коррумпированных" стран мира
- 19:40 Рианна дала мастер-класс по макияжу, который стал хитом YouTube
- 19:21 Мифы об американских приборах измерения скорости TruCAM: что нужно знать
- 19:15 Депутаты отказались от подорожания алкоголя и сигарет
- 19:14 Рабочего из автомастерской я превратила в обольстительного мачо, — индивидуальный стилист
Волкер анонсировал новые санкции против России
США планируют регулярно ужесточать односторонние санкции в отношении России, связанные с конфликтом в Донбассе. По словам спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, это будут делать каждые несколько месяцев.
«Мы стараемся увеличить давление, которое оказываем на Россию, чтобы вынудить ее вести переговоры по урегулированию (конфликта на Донбассе. — Ред.). Это включает сохранение санкций в США, а также периодическое ужесточение этих санкций с течением времени. Это — тот самый путь, по которому следует администрация Трампа, и мы продолжим по нему следовать. Вы увидите вступление в силу дополнительных санкций каждый месяц или два», — заявил дипломат на брифинге 18 октября.
Он также вновь призвал Россию безотлагательно отменить фейковые и незаконные «выборы» в подконтрольных ей террористических ДНР и ЛНР.
«Время пришло. Украина неоднократно выполняла свою часть для реализации „Минска“, теперь Россия должна выполнить свои обязательства: реальное прекращение огня, вывод войск и техники, вывод незаконных вооруженных формирований, обмен пленными», — заявил американский дипломат.
По его информации, США окончательно отменили эмбарго на поставки вооружения в Украину, и внесли нашу страну в список стран-партнеров США, в отношении которых не действуют ограничения в оборонном сотрудничестве. Это уже позволило поставить в нашу страну противотанковое вооружение и противоснайперские системы.
Напомним, в августе США анонсировали введение антироссийских санкций в связи с применением Россией химического оружия.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...