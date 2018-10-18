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Авиакомпаниям США разрешили летать в Харьков, Днепр и Запорожье
Федеральное авиационное управление США (FAA) отменило запрет на осуществление полетов американских авиакомпаний и их партнеров в аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья. Запрет действовал с 2014 года, когда над Донбассом был сбит малайзийский самолет рейса МН-17, сообщает Reuters.
«FAA сообщило, что разрешает осуществлять полеты в три дополнительные аэропорты Украины,
Отмечается, что отмене ограничения посодействовало то, что в течение последнего периода полеты неамериканских авиакомпаний на черноморских маршрутах осуществлялись безопасно.
В то же время было решено сохранить запреты на рейсы в Крым и регионы, неподконтрольные украинским властям.
Напомним, 17 октября в «Борисполе» появился еще один европейский авиаперевозчик.
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