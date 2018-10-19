Украина

Не захотят повышать рейтинг Порошенко: Волкер пояснил, почему РФ не пойдет в наступление на Донбассе

Пророссийские боевики, которыми руководят кураторы из Российской Федерации, вряд ли пойдут в наступление на Донбассе, так как это может повысить рейтинги и популярность президента Украины Петра Порошенко перед выборами. Такое мнение высказал специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Голос Америки».

Во время выступления в четверг, 18 октября, в аналитическом центре Atlantic Councilу Вашингтоне Волкер отметил, что усиление напряженности на востоке Украины могло бы способствовать росту со стороны граждан поддержки президента Порошенко.

«По моему мнению, это последнее чего Россия хотела бы сейчас, накануне выборов президента Украины в 2019 году», — заявил Курт Волкер.

В частности, он добавил, что «Россия получила бы значительно сильнее сопротивление от Украины, если бы пошла на это».

Напомним, что по словам Волкера, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поддерживает развитие американской внешней политики в отношении России с позиции силы. А надежды россиян на поддержку со стороны администрации Трампа оказались ошибочными.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что его страна планирует регулярно ужесточать односторонние санкции в отношении России, связанные с конфликтом в Донбассе. Делать это планируют каждые несколько месяцев.

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