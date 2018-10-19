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Санкции нипочем: российские олигархи бьют рекорды по скорости обогащения
С начала 2018 года состояние десяти самых богатых россиян увеличилось в общей сложности на 10,8%. По этому показателю российские миллиардеры обогнали миллиардеров из других стран, передает Bloomberg.
Наибольший прирост с начала года, по информации агентства, показали состояния Леонида Михельсона (плюс 4,4 миллиарда долларов), Геннадия Тимченко (плюс 4,1 миллиарда) и Вагита Алекперова (плюс 3,6 миллиарда).
В рейтинге, которое приводит агентство, находится 12 стран-участниц. После РФ идет США; состояние топ-10 американских миллиардеров, по оценке экспертов, выросло на 7,5% с начала года. На 3 месте Великобритания, где этот показатель увеличился на 3,4%.
В остальных странах-участницах рейтинга состояние топ-10 миллиардеров уменьшилось. Больше всего богатых людей в Китае — 222.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», сооснователь компании Amazon Джефф Безос официально признан самым богатым человеком в современной истории мира. По состоянию на утро 16 июля его личное состояние выросло до 150 млрд долларов, заявили в Bloomberg.
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