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Расстрел в Керчи: в РФ проверяют наличие связей Рослякова с "Правым сектором" (видео)
Российское следствие проверяет Владислава Рослякова, главного подозреваемого в массовом убийстве в колледже в Керчи, на связь с украинскими националистическими организациями «Правый сектор» и УНА-УНСО. Об этом сообщает российское издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«По данным источников, Владислава Рослякова сейчас усиленно проверяют на связь с экстремистами. С запрещенными в России „Правым сектором“ и УНА-УНСО», — пишет издание.
Кроме того, по информации издания, мать Рослякова является членом Крымской религиозной организации «Свидетели Иеговы». В России «Свидетели Иеговы» признаны экстремистской организацией.
В то же время спикер «Правого сектора» Артем Скоропадский поделился мнением с UAportal о том, что никакой связи с «керчинским стрелком» у организации нет. Однако он отметил, что если Следственный комитет РФ захочет найти такую связь, он ее найдет. Скоропадский подчеркнул: «Просто так это все не делается».
«Если они начали разговор о таких вещах, то, безусловно, у него дома найдут какую-нибудь листовку „Правого сектора“, программу „Правого сектора“, какие-нибудь шевроны „Правого сектора“. Я не удивлюсь, если у него найдут какой-нибудь военный арсенал — гранаты, автоматы или еще что-нибудь», — предположил спикер.
Также Скоропадский заметил, что «Правый сектор», в отличие от других украинских националистических организаций, является в России «универсальной страшилкой». Исходя из этого в РФ так любят «спекулировать его именем».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 октября учащийся 4 курса колледжа Владислав Росляков заложил самодельную бомбу в столовой этого ученого заведения, а затем устроил стрельбу. Он покончил с собой в библиотеке, при нем обнаружено 150 патронов. Предполагаемый преступник получил лицензию на ношение оружия в сентябре после достижения совершеннолетия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц общеопасным способом» (часть 2 статьи 105 УК РФ). В Крыму объявлен трехдневный траур. Количество погибших в результате бойни в Керченском политехническом колледже составило 21 человек, все они опознаны. 15 жертв нападения в Керчи скончались на месте, еще шестеро умерли в больнице. Похороны погибших пройдут утром в пятницу. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей, пострадавших — по 500 тысяч рублей.
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины предприняли ряд мер по усилению безопасности на административной границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым в связи со взрывом в Керчи. Прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по факту террористического акта в связи со взрывом в Керчи.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.