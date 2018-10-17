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Нашли еще одну бомбу: у родителей Рослякова провели обыски
В Керчи прошли обыски у родителей студента колледжа, который в среду устроил взрыв и открыл стрельбу по учащимся. Об этом пишет «Эхо Москвы».
На допрос вызвали также его родителей.
Отец Владислава Рослякова на допросе признался: ему было трудно общаться с сыном, он ничего не рассказывал об учебе. Мужчина знал об увлечении сына оружием, но не придавал значения. Друзей у юноши по словам его отца не было.
Родители Рослякова, атаковавшего днем керченский колледж, живут отдельно. Отец из семьи давно ушел. Отношения между матерью — она санитарка в онкологическом центре Керчи и сыном, они жили в одной квартире — были напряженными.
Квартиры матери и отца следователи обыскали. На предмет схрона с оружием и взрывчаткой. Также силовики наведались еще по ряду адресов, связанных со стрелком.
В личных вещах молодого человека вечером в колледже нашли еще одну бомбу, ее обезвредили. У четверокурсника, который расстрелял учащихся, не было сообщников, отметили в штабе.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», около полудня 17 октября в городе Керчь в оккупированном Россией Крыму прогремел взрыв в местном политехническом техникуме. По последним данным, погибло 19 человек, пострадали 53 человека. Из них 12 человек остаются в тяжелом состоянии, сообщил «глава» Крыма Аксенов. По его словам у керченского стрелка на руках было более 150 патронов. При этом путинская марионетка добавил, что завтра во всех детсадах и школах Керчи появится вооруженная охрана. Территория возле колледжа оцеплена, близкие учащихся, которые так и не вернулись домой, пытаются прояснить их судьбу. Уголовное дело расследуют по статье Убийство двух и более человек. Первоначально следком возбудил дело о теракте, но затем его переквалифицировали.
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