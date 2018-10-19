Голодание: медики рассказали, как можно избавиться от диабета без лекарств

Здоровье

Журнал BMJ Case Reports опубликовал на своих страницах данные канадских специалистов из Университета Торонто о том, что восстановить нормальную работу производства инсулина в организме и избавиться от диабета второго типа эффективно помогают периодические голодовки. Об этом пишет «Медикфорум».

Авторы нового исследования заявили, что «отказы от пищи — это вполне эффективная и даже желательная стратегия действий, позволяющая отказаться от приема инсулина и лекарств». Ученые осуществили эксперимент, во время которого добровольцы придерживались специальной диеты, чтобы избавиться от избыточного жира на поджелудочной железе и печени.

Ранее исследование, проводившееся в Великобритании на мышах, показало, что развитие диабета второго типа связано с ожирением поджелудочной железы и печени, и удаление даже незначительного количества жира из этих органов способствовало исчезновению всех симптомов болезни. В этот раз ученые предложили попытаться избавиться от диабета при помощи голодовок пациентам-мужчинам в возрасте от 40 до 70 лет. Эти пациенты отличались тяжелыми формами диабета второго типа, они принимали инсулин, метформин и другие лекарства.

Голодали добровольцы следующим образом: частично придерживались режима голодания через день и частично — голодания по трое суток подряд с последующим затем возобновлением приемов пищи. Испытания продолжались 10 месяцев. В результате выяснилось, что оба вида голодания крайне благоприятно отразились на состоянии организма диабетиков. Мужчины избавились от 10−18% своего веса, уровень инсулина и глюкозы в их крови за время эксперимента снизился почти до нормальных показателей. По словам ученых, уже через месяц их подопечные смогли отказаться от приема инсулина и медикаментов.

В свое время исследователи из Университета Копенгагена в Дании установили, что резистентность к инсулину, приводящая к диабету второго типа, может развиваться из-за дисбаланс бактерий в кишечнике. В свою очередь ежедневная порция пробиотиков может помочь в предотвращении этой проблемы, смогли установить специалисты.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что при заболевании второго типа диабета врач поначалу может не назначать таблетки, снижающие сахар, — достаточно придерживаться диеты и как можно больше двигаться.

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