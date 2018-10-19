- 4:50 Как папа или мама: эксперт показал, как будет выглядеть будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри
- 4:22 Голодание: медики рассказали, как можно избавиться от диабета без лекарств
- 3:58 В США школьница угостила одноклассников печеньем с … прахом бабушки
- 3:15 Путин назвал расстрел в Керчи "результатом глобализации"
- 2:58 Расстрел в Керчи: в РФ проверяют наличие связей Рослякова с "Правым сектором"
- 1:45 Поставил крест: Путин не намерен договариваться с нынешним руководством Украины
- 1:29 Более половины: стало известно, сколько прихожан УПЦ МП поддерживают автокефалию
- 0:44 Санкции нипочем: российские олигархи бьют рекорды по скорости обогащения
- 0:19 Не захотят повышать рейтинг Порошенко: Волкер пояснил, почему РФ не пойдет в наступление на Донбассе
- 23:56 Обанкротились, но не смутились: Vertu представила новый смартфон за 5 тысяч долларов
Голодание: медики рассказали, как можно избавиться от диабета без лекарств
Журнал BMJ Case Reports опубликовал на своих страницах данные канадских специалистов из Университета Торонто о том, что восстановить нормальную работу производства инсулина в организме и избавиться от диабета второго типа эффективно помогают периодические голодовки. Об этом пишет «Медикфорум».
Авторы нового исследования заявили, что «отказы от пищи — это вполне эффективная и даже желательная стратегия действий, позволяющая отказаться от приема инсулина и лекарств». Ученые осуществили эксперимент, во время которого добровольцы придерживались специальной диеты, чтобы избавиться от избыточного жира на поджелудочной железе и печени.
Ранее исследование, проводившееся в Великобритании на мышах, показало, что развитие диабета второго типа связано с ожирением поджелудочной железы и печени, и удаление даже незначительного количества жира из этих органов способствовало исчезновению всех симптомов болезни. В этот раз ученые предложили попытаться избавиться от диабета при помощи голодовок пациентам-мужчинам в возрасте от 40 до 70 лет. Эти пациенты отличались тяжелыми формами диабета второго типа, они принимали инсулин, метформин и другие лекарства.
Голодали добровольцы следующим образом: частично придерживались режима голодания через день и частично — голодания по трое суток подряд с последующим затем возобновлением приемов пищи. Испытания продолжались 10 месяцев. В результате выяснилось, что оба вида голодания крайне благоприятно отразились на состоянии организма диабетиков. Мужчины избавились от 10−18% своего веса, уровень инсулина и глюкозы в их крови за время эксперимента снизился почти до нормальных показателей. По словам ученых, уже через месяц их подопечные смогли отказаться от приема инсулина и медикаментов.
В свое время исследователи из Университета Копенгагена в Дании установили, что резистентность к инсулину, приводящая к диабету второго типа, может развиваться из-за дисбаланс бактерий в кишечнике. В свою очередь ежедневная порция пробиотиков может помочь в предотвращении этой проблемы, смогли установить специалисты.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что при заболевании второго типа диабета врач поначалу может не назначать таблетки, снижающие сахар, — достаточно придерживаться диеты и как можно больше двигаться.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!