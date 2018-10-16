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Эскалация конфликта на Донбассе: украинские войска понесли потери
В районе противостояния на Донбассе произошло обострение ситуации. Так, оккупанты 37 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Во время обстрелов 9 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций ООС в районе населенных пунктов Крымское, Екатериновка, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолуганское, Южное, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Березовое, Степное, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Талаковка, Водяное, Лебединское и Широкино. Об этом сообщил в Facebook штаб ООС.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Троицкое, Новолуганское и Талаковка противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Троицкого, Луганского, Светлодарска и Гнутово применял минометы калибра 82 мм. На защитников Троицкого и Водяного враг осуществлял огневое воздействие с вооружения боевых машин пехоты, а в Авдеевке состоялось боевое столкновение.
В ходе ожесточенных боевых действий один военнослужащий Украины погиб. Еще трое получили ранения. По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки было уничтожено и еще шестеро были ранены.
После полуночи 16 октября противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новозвановка, Пески и Павлополь. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Как писали «ФАКТЫ», 15 октября украинские военные успешно отбили атаку террористов в районе Авдеевки.
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