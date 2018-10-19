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Перед этапом оккупанты разрешили Балуху встретиться с женой
В среду, 17 октября, перед этапированием в керченскую колонию супруге украинского политузника Владимира Балуха Наталье разрешили встретится с мужем в следственном изоляторе Симферополя.
Как сообщает «Крымская правозащитная группа», это была первая встреча после заключения Балуха.
По словам супруги узника, свидание в СИЗО было коротким, мужа она видела через стекло, разговаривала с ним по телефону около полутора часов.
«Когда я ждала встречи в СИЗО, мои нервы не выдержали, я заплакала. Но как только увидела Вову, мне сразу стало легче, слезы сами высохли,» — рассказала Наталья.
Она отметила, что Балух держится бодро, несмотря на ослабленное голодовкой здоровье, на данный момент он болеет ОРЗ. У политзаключенного также обострились хронические заболевания. Беспокоит зубная боль. Наталья передала супругу необходимые лекарства и продукты, так как на время этапа он прекратил голодовку, которую держал почти 200 дней.
Напомним, так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному Владимиру Балуху, осудив его к 4 годам и 11 месяцам (вместо 5лет) колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен). Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух будет отбывать наказание в Керченской колонии.
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