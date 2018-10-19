Перед этапом оккупанты разрешили Балуху встретиться с женой

Политика

В среду, 17 октября, перед этапированием в керченскую колонию супруге украинского политузника Владимира Балуха Наталье разрешили встретится с мужем в следственном изоляторе Симферополя.

Как сообщает «Крымская правозащитная группа», это была первая встреча после заключения Балуха.

По словам супруги узника, свидание в СИЗО было коротким, мужа она видела через стекло, разговаривала с ним по телефону около полутора часов.

«Когда я ждала встречи в СИЗО, мои нервы не выдержали, я заплакала. Но как только увидела Вову, мне сразу стало легче, слезы сами высохли,» — рассказала Наталья.

Она отметила, что Балух держится бодро, несмотря на ослабленное голодовкой здоровье, на данный момент он болеет ОРЗ. У политзаключенного также обострились хронические заболевания. Беспокоит зубная боль. Наталья передала супругу необходимые лекарства и продукты, так как на время этапа он прекратил голодовку, которую держал почти 200 дней.

Напомним, так называемый Верховный суд Крыма частично смягчил приговор осужденному Владимиру Балуху, осудив его к 4 годам и 11 месяцам (вместо 5лет) колонии и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4 тысяч гривен). Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух будет отбывать наказание в Керченской колонии.

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