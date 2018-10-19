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Украина

Новый главарь "ДНР" взялся за любимое предприятие убитого Захарченко

11:16 19 октября 2018   93
птицефабрика
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Предприятие, к которому был неравнодушен ликвидированный террорист, приходит в упадок.

Пушилин заявил, что на Шахтерской птицефабрике сложилась критическая ситуация, с поставленными задачами она не справляется. Более того, «цена на продукцию не соответствует норме».

Поэтому он предложил «разобраться» — провести аудиторскую проверку.

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Как известно, к этому предприятию, которое боевики «создали» в апреле 2015 года на базе птицефабрики «Шахтерская Нова» (специализация — производство инкубационных яиц и бройлерного мяса), проявлял особый интерес главарь боевиков «ДНР». Ведь Захарченко до войны занимался торговлей окорочками, за что его называли"курмаршалом". Он опекал фабрику и получал оттуда «мзду». Цена на «республиканскую» курятину резко взлетела после его смерти, что очень возмущает людей, доведенных до нищеты.

Теперь, видимо, единственный (по сути) кандидат на кресло «главы республики», которого очень поддерживает Кремль, решил заработать себе очки и снизить цену на куриное мясо, чтобы народ оценил это.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что появилось «официальное» разъяснение «министерства госбезопасности ДНР» о том, кому запрещено выезжать с оккупированных территорий.

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