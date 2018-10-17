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Преданная жена и муж-эгоист: Меган Маркл и Дональд Трамп по-разному повели себя в инцидентах с зонтиками (фото, видео)
Пользователи соцсетей обсуждают отношения двух звездных супружеских пар — принца Гарри и Меган Марк, а также Дональда и Мелании Трамп. Они совершенно по-разному повели себя в одной и той же ситуации.
Так, когда британский принц выступал в австралийском городе Даббо (герцог и герцогиня Сассекские ныне путешествуют по Австралии в рамках своего первого зарубежного турне), пошел сильный дождь. Ливень хлынул после длительной засухи, и местные фермеры даже пошутили, что гости из Лондона привезли с собой знаменитую британскую погоду.
Меган раскрыла над Гарри большой зонт, опередив телохранителей. «Все в порядке, у меня есть жена», — пошутил Гарри, отказываясь от помощи мэра, предложившего ему свой зонт. Как сообщает Daily Mail, беременная Меган все время преданно держала зонтик, с нежностью глядя на мужа.
А в американском штате Флорида дождь застал президента США и его супругу, готовившихся сесть в вертолет. Как пишет издание Express, пользователи соцсетей остро раскритиковали Дональда Трампа, раскрывшего над собой зонт и оставившего Меланию мокнуть. Сопровождаемый женой Трамп, резко изменил направление движения и подошел к репортерам, что застало врасплох первую леди, оставшуюся без защиты от непогоды. Пообщавшись с журналистами, президент продолжил свой путь к вертолету, не заботясь о Мелании, которая шла рядом с ним. Потом Трамп переложил зонт в другую руку — так что его жена наконец-то частично оказалась прикрыта от дождя.
Это уже не первый раз, когда Трамп ведет себя столь же эгоистично. Ранее он оставил мокнуть под дождем не только жену, но и младшего сына.
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