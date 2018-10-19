Вкладывают все ресурсы: генерал раскрыл масштабный план Путина в Украине

Политика

Кремль намерен применить к Украине многоходовую операцию для дестабилизации обстановки , с целью приведения на следующих президентских и парламентских выборах к власти пророссийских сил, и тем самым, сменить евроатлантический вектор Украины. Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

По его словам, учитывая те проблемы, которые сейчас есть в России, эта стратегия уже реализуется.

«Весь ресурс российских спецслужб, весь ресурс коллаборантской пятой колонны в виде соответствующих политических сил и отдельных средств массовой информации, к сожалению, которые проплачены Москвой, как раз сейчас в этом направлении и задействованы», — считает генерал.

При этом он отмечает, что планы Кремля известны и высшему военно-политическому руководству Украины, и Министерству обороны, и украинским спецслужбам.

Руководство страны, по словам Богдана, принимает меры для того, чтобы, прежде всего, предупредить такой сценарий развития событий и «не допустить прихода к власти тех, кто может снова из Украины — независимой демократической и правовой — сделать Малороссию — раба России».

Но для этого, по мнению эксперта, нужно усовершенствовать законодательную базу, предоставить украинским спецслужбам больше карательных функций для подавления деятельности, которая наносит ущерб национальным интересам страны. Сотрудники МВД и СБУ должны иметь возможность действовать легитимно, но смело и решительно, опираясь на соответствующие законы.

«И если речь идет о судьбе страны, нации и людей, то надо действовать решительно, надо применять соответствующие законодательные и другие меры, в правовом поле, конечно. А для того чтобы это правовое поле было, нужны соответствующие законы, постановления и все такое, чтобы не давать возможности нашим врагам каким-то образом апеллировать к мировому сообществу, что здесь нарушается свобода слова, права человека», — отмечает Богдан.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент России приказал руководству силовых структур РФ провести спецоперацию по размещению в важнейших монастырях УПЦ МП спецназа ГРУ под прикрытием. Такое решение принято на заседании Совбеза РФ 12 октября. Причиной стало решение Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии украинской православной церкви. По словам Путина, силовики должны «гарантировать безопасность митрополитов московского патриархата при любом развитии событий».

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и попытаться наладить отношения с новым руководством страны.

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