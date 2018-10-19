- 4:50 Как папа или мама: эксперт показал, как будет выглядеть будущий ребенок Меган Маркл и принца Гарри
- 4:22 Голодание: медики рассказали, как можно избавиться от диабета без лекарств
- 3:58 В США школьница угостила одноклассников печеньем с … прахом бабушки
- 3:15 Путин назвал расстрел в Керчи "результатом глобализации"
- 2:58 Расстрел в Керчи: в РФ проверяют наличие связей Рослякова с "Правым сектором"
- 1:45 Поставил крест: Путин не намерен договариваться с нынешним руководством Украины
- 1:29 Более половины: стало известно, сколько прихожан УПЦ МП поддерживают автокефалию
- 0:44 Санкции нипочем: российские олигархи бьют рекорды по скорости обогащения
- 0:19 Не захотят повышать рейтинг Порошенко: Волкер пояснил, почему РФ не пойдет в наступление на Донбассе
- 23:56 Обанкротились, но не смутились: Vertu представила новый смартфон за 5 тысяч долларов
Поставил крест: Путин не намерен договариваться с нынешним руководством Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и попытаться наладить отношения с новым руководством страны. Об этом он сказал на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет сайт российского пропагандистского канала.
«Надо дождаться, пока закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим», — сказал Путин
Также глава страны-агрессора, которая отобрала у Украины Крым и развязала боевые действия на Донбассе, посетовал на нынешнюю политику украинских властей.
«Они торгуют русофобией и антироссийскими настроениями. Больше товара не осталось. За это им все прощают», — посетовал Путин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Путин на Валдае кощунственно назвал нападение на колледж в Керчи в оккупированном Крыму, в результате которого погибли более 20 человек, «результатом глобализации».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!