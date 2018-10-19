Поставил крест: Путин не намерен договариваться с нынешним руководством Украины

Мир

Президент России Владимир Путин заявил, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и попытаться наладить отношения с новым руководством страны. Об этом он сказал на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет сайт российского пропагандистского канала.

«Надо дождаться, пока закончится внутриполитический цикл, и я очень рассчитываю, что удастся с новым руководством страны выстраивать хоть какие-то отношения и о чем-то договариваться. Мы к этому готовы, мы этого хотим», — сказал Путин

Также глава страны-агрессора, которая отобрала у Украины Крым и развязала боевые действия на Донбассе, посетовал на нынешнюю политику украинских властей.

«Они торгуют русофобией и антироссийскими настроениями. Больше товара не осталось. За это им все прощают», — посетовал Путин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Путин на Валдае кощунственно назвал нападение на колледж в Керчи в оккупированном Крыму, в результате которого погибли более 20 человек, «результатом глобализации».

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