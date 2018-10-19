Мир

Спецназ ГРУ под прикрытием: Кремль готовит спецоперацию "по защите православных в Украине"

Президент России Владимир Путин приказал руководству силовых структур РФ провести спецоперацию по размещению в важнейших монастырях УПЦ МП спецназа ГРУ под прикрытием. Такое решение принято на заседании Совбеза РФ 12 октября, сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

Причиной стало решение Вселенского патриархата о предоставлении автокефалии украинской православной церкви. По словам Путина, силовики должны «гарантировать безопасность наших митрополитов при любом развитии событий».

В свою очередь, министр обороны РФ Шойгу и начальник Генштаба Герасимов доложили Путину, что в Генштабе уже «отрабатываются планы непосредственного вывода на территорию Украины мобильных боевых групп (под прикрытием) с целью защиты Киево-Печерской и Святогорской лавр».

Как считают в России, эти храмы первыми «попадают под угрозу нападений» со стороны «радикально настроенных и вооруженных боевиков-националистов», что «будет нести угрозу жизни иерархов и руководству УПЦ Московского патриархата».

По данным группы ИС, военное руководство РФ доложило, что сейчас уже проводится подготовка групп спецназа на базе Новоафонского монастыря в Абхазии.

«Таким образом, в ГУ ГШ ВС РФ уже фактически разработана операция по дестабилизации ситуации в Украине с использованием религиозного фактора», — пишет Тымчук.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент РФ Владимир Путин заявил, что хочет дождаться результатов выборов в Украине и попытаться наладить отношения с новым руководством страны.

А в Госдуме РФ назвали курс Украины на получение Томоса «намерением разрушить подлинную Православную Церковь». Также, по мнению российских парламентариев, наша страна стала плацдармом борьбы с Россией и ее народом «на всех возможных фронтах и направлениях».

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