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Мыльте, граждане, веревки: Шнур матерным стихом ответил на громкое ядерное заявление Путина
Российский музыкант, лидер групп «Ленинград» и «Рубль» Сергей Шнуров, известный под псевдонимом «Шнур», написал стихи, посвященные «ядерной истерии» Путина.
Напомним, в четверг, 18 октября, во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин цинично заявил, что не боится уничтожения россиян в результате ядерного удара, поскольку они «попадут в рай».
«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертва агрессии. Мы, как мученики, попадаем в рай. А они — просто сдохнут», — сказал Путин.
Реплика российского лидера вызвала смех среди участников «дискуссии». Однако в соцсетях россияне пишут, что не ожидали такого от своего президента. Есть даже упоминание о том, что «Гитлер перед смертью нес такой же бред».
В стихах Шнур юродствует по поводу «райского переплета» и «обещания нашего главного».
«Мы пойдем куда угодно, если Родина пошлет. Хоть к Аллаху, хоть на плаху, хоть к началу всех начал. Нас давно послали на…, если кто не замечал», — напоминает музыкант.
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