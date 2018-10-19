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- 15:10 В Полтаве тренер до синяков избила 8-летнего ребенка
В Полтаве тренер до синяков избила 8-летнего ребенка (фото)
Восьмилетняя полтавчанка Анастасия Недилько была жестоко избита палкой во время тренировки по художественной гимнастике. Об этом сообщила в Facebook знакомая семьи пострадавшего ребенка Светлана Гончаренко (Светлана Полтава) и попросила максимальный репост.
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Она также выложила фото, которые мама Насти сделала через час после инцидента: отчетливо видны множественные синяки на ногах девочки, которая находится сейчас в подавленном состоянии. Побои зафиксировали медики и правоохранители.
Полиция, как сообщил начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев, открыла уголовное производство по факту нанесения ребенку телесных повреждений.
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Как следует из sms-переписки тренера с мамой Насти, она полностью признает свою вину и готова на коленях просить прощения.
Но о том, что произошло на тренировке, остается лишь догадываться. Мама Насти дает показания следователю и обещает прокомментировать инцидент позже. А директор детско-юношеской спортивной школе № 4 Николай Семеняга сообщил, что тренер не объяснила ему причин своего поступка, но написала заявление об увольнении по собственному желанию. Он подчеркнул, что ранее о его бывшей подчиненной были лишь хорошие отзывы.
В то же время родители других юных спортсменов говорят, что тренер и раньше позволяла себе «силовые методы воспитания» по отношению к детям, но об этом все молчали. И даже сейчас часть родителей выражают недовольство разглашением обстоятельств происшествия, поскольку у их детей скоро ответственные соревнования в Харькове, на которые уже сданы деньги, а теперь поездка на грани срыва.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Белозерском районе Херсонской области отец избил до полусмерти двух маленьких мальчиков.
Фото из социальных сетей
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