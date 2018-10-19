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Украина

Погода в выходные: кому готовиться к похолоданию

15:14 19 октября 2018   460
погода
Инф. «ФАКТОВ»

Обещанный приход осенних холодов в Украине почувствуют начиная с субботы, 20 октября. Начнется похолодание с западных областей, где пройдут небольшие дожди. Температура снизится до +12…16 градусов. Такой прогноз погоды на ближайшие дни озвучила синоптик Наталья Диденко.

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Дожди 20 октября также вероятны в северных регионах и на востоке — в Луганской и Донецкой областях.

В воскресенье, 21 октября, снижение температуры продолжится. В среднем по Украине днем ожидается не более +8…14 градусов. Теплее будет лишь на юге, в центральных областях и на востоке. Там комфортные температуры сохранятся до начала следующей недели, а с 22 октября холодная погода будет доминировать во всех регионах.

В Киеве есть вероятность небольшого дождя 21 октября, в выходные дневная температура снизится до +13…15 градусов. Новых температурных рекордов в октябре более не ожидается.

Напомним, ранее синоптики предупредили, что, кроме похолодания, с 21 октября в Украине возможны опасные метеоявления, такие как штормовой ветер 15−20 метров в секунду. А народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал дату, когда выпадет первый снег.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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