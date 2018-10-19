На полумиллионной взятке "погорел" замдиректора киевского "Ледового стадиона" (фото)

Происшествия

В пятницу, 19 октября, в Киеве сотрудники полиции задержали во время получения взятки заместителя директора «Ледового стадиона». Об этом сообщили в городской прокуратуре.

Задержанный чиновник требовал и получил 560 тысяч гривен от представителя ОСМД за возможность подключить резервный электрический кабель, питающий жилой дом, к электрической подстанции, которая находится на территории стадиона.

Деньги он получал в два этапа. После получения второй части взятки чиновника взяли на «горячем».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Москве арестован так называемый «вице-премьер Крыма» Виталий Нахлупин, которого обвиняют в получении взятки в 5 миллионов российских рублей. Также сообщалось, что в начале октября в Киеве задержали бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда, которого подозревают в финансировании террористических организаций оккупированного Донбасса.

А в августе старший следователь ГПУ был задержан при получении взятки 50 тысяч долларов.

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