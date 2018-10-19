В Киеве поезд "Интерсити" сбил мужчину, отдыхавшего на рельсах

Происшествия

В Киеве новый трагический инцидент на железной дороге: скоростной поезд «Интерсити+» сбил мужчину. ЧП случилось 19 октября около 12 часов дня на станции «Фармацевтическая» в Дарницком районе города.

От полученных травм пострадавший скончался на месте. Как сообщает Информатор, жертв могло быть еще больше, поскольку на путях мужчина находился не один, а в компании приятелей. Все пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Друг погибшего рассказал, что, увидев поезд, успел отпрыгнуть сам, оттолкнуть с путей женщину (жену погибшего) и еще одного мужчину. После инцидента нетрезвая компания выпила еще алкоголя и расположилась на станции, на ступенях платформы.

Дежурная по переезду рассказала журналистам, что не видела сидевших на путях пассажиров. Людей в неположенном месте заметил машинист поезда, после чего экстренно затормозил и подал звуковой сигнал. Один из компании увернуться от локомотива не успел. Полиция ведет расследование инцидента.

Напомним, еще один транспортный инцидент случился 19 октября в Днепровском районе Киева. Маршрутный автобус наехал на человека, лежавшего на дороге.

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