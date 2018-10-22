Через 4 месяца после покупки жилья я узнала, что стала стала жертвой «черных риелторов», — киевлянка

Происшествия

Технология обмана

В Киеве разоблачили «черных риелторов». Среди пострадавших — покупатели квартир, наследники бывших владельцев этого жилья и государство. Пока задержаны два риелтора — женщины средних лет, которые организовывали незаконные продажи киевской недвижимости и провернули аферы с квартирами на 5 миллионов гривен. Обе давно работают брокерами и, по словам пострадавших, умеют убеждать. «У меня даже мысли не было о подвохе, — рассказала „ФАКТАМ“ одна из потерпевших. — Брокеры заверили, что квартира „чистая“. То же самое говорила ее владелица — молодая женщина, которой квартира досталась от умершей бабушки. Как я потом узнала, бабушка действительно жила в этой квартире. Вот только никакой внучки у нее не было. Квартиру мне продали мошенницы».

Киевлянка Ольга Шенер обратилась к брокерам по рекомендации знакомой.

— Через одну из этих риелторов знакомая в свое время сдавала квартиру и осталась довольна, — рассказала «ФАКТАМ» Ольга Шенер. — Я позвонила ей, когда мне срочно понадобилось купить в Киеве жилье. Мы с братом продавали родительскую квартиру, чтобы разъехаться. Уже нашли покупателей, а съезжать мне было некуда. Риелтор пообещала быстро найти подходящий вариант.

Вскоре она предложила мне квартиру на улице Ереванской в Соломенском районе. Однокомнатную, в старом доме, но в пределах 25 тысяч долларов, которыми я располагала. Не могу сказать, что эта квартира мне очень понравилась. Но других вариантов не было, а время поджимало. «У меня есть еще две квартиры на Борщаговке и на бульваре Леси Украинки, — сказала риелтор. — Но они стоят дороже». Дескать, на Борщаговке квартира двухкомнатная, а на бульваре Леси Украинки порядок цен совсем другой. Забегая наперед, скажу: сейчас эти две квартиры тоже фигурируют в уголовном производстве. Мне они не подошли, но «черные риелторы» быстро нашли на них других покупателей.

По словам Ольги Шенер, 25 тысяч долларов за «однушку» в Соломенском районе — это не заниженная, а вполне рыночная цена.

— Обычно мошенники стараются сбыть квартиры как можно быстрее, поэтому занижают цену, — продолжает Ольга Шенер. — Но предложенная мне цена была средней. Я смотрела объявления и видела, что в Соломенском районе есть варианты и дешевле.

— Кто продавал эту квартиру?

— Женщина, которая представилась внучкой бывшей владелицы. С ней мы увиделись уже у нотариуса. До этого переговоры со мной вели только риелторы. Они рассказали, что в квартире долгое время жила старенькая бабушка. В конце 2016 года старушка умерла, а сейчас квартирой владеет ее внучка. Показали мне выписку из Единого реестра недвижимости, где было сказано, что за этой внучкой действительно зарегистрировано право собственности на жилье.

Меня это доказательство убедило. К тому же брокеры прекрасные психологи, знают, как обработать покупателя. Мне риелтор постоянно повторяла: «Киця, рыбка, это отличный вариант. Но долго держать его не буду — у меня есть покупатель, который точно эту квартиру заберет. Поэтому решай быстрее: берешь или нет». Тем временем люди, которые покупали у нас с братом родительскую квартиру, дали мне всего неделю на выселение.

Я обращалась только к одному риелтору, но она познакомила меня со своей подругой, тоже квартирным брокером. Сказала, что они работают вместе. С тех пор уже обе стали убеждать, что лучше варианта за свои 25 тысяч долларов я не найду.

— А какое впечатление произвела на вас хозяйка квартиры?

— Хорошее. Молодая женщина, прилично одета. Она подтвердила, что квартира принадлежала ее покойной бабушке. «Мне есть где жить, но нужны деньги на бизнес. Поэтому квартиру решила продать», — объяснила. Рассказала, что сама живет в Вышгороде с мужем и что с покойной бабушкой общалась редко — мол, у старушки был скверный характер. У нотариуса к ней не возникло никаких вопросов. Мы подписали договор.

— Купли-продажи?

— Нет. Риелторы уговорили меня на договор дарения. Дескать, так мы сэкономим на налоге. Сейчас понимаю, что не нужно было на это соглашаться. Но брокеры сказали, что они всегда так делают. Я передала владелице квартиры 25 тысяч долларов, а оформили все так, как будто она подарила мне жилье.



* «У меня даже мысли не было о подвохе. Брокеры заверили, что квартира «чистая», — говорит обманутая киевлянка Ольга Шенер. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Ольга сразу же заехала в квартиру. Зарегистрировалась по новому адресу, оформила на себя все счета. Это было еще в апреле 2017 года. Следующие четыре месяца была уверена, что ей не о чем беспокоиться. Пока не получила извещение о том, что ее квартира… арестована.

— Получила по почте письмо, в котором было сказано, что Подольский райсуд наложил на мою квартиру арест, — рассказывает Ольга. — Это было сделано «в рамках уголовного производства, открытого по статье 190 Уголовного кодекса Украины». Я посмотрела, что это за статья — мошенничество! И открыто это производство было еще в марте 2017 года. В то время как квартиру я купила в апреле. Ничего не понимая, позвонила риелтору. Выслушав меня, она попросила прислать ей это письмо по «Вайберу». После чего перезвонила и начала успокаивать: «Солнце, я говорила с адвокатом. Так вот, это все ерунда и тебя никак не касается. Обыкновенная отписка. Тебе ничего не грозит». «Но там сказано, что квартира арестована!» — говорю. «Ничего страшного, — ответила риелтор. — Ты сможешь и дальше в ней жить, сможешь ее сдавать. Только продать пока не сможешь. Но ты же и не собиралась, правда?» Потом еще написала мне: «Очень прошу, ничего не делай. Если что-то надо будет, я помогу. Сейчас все хорошо. Это описка, тебе ничего не грозит. Но, если хочешь, можешь сделать себе головняк».

Ольга убеждениям риелтора в этот раз не поверила и обратилась к адвокату.

— И вскоре узнала много интересных подробностей, — продолжает Ольга. — Оказалось, я купила квартиру у мошенников. В одном они мне не соврали — в этой квартире действительно жила старенькая бабушка, которая умерла в 2016 году. Но только она была одинокой и никаких наследников у нее не было. Женщина, которая приходила на сделку, оформила право собственности на квартиру по поддельным документам.

— Все было оформлено так, как будто еще в 2012 году старенькая владелица квартиры подарила свое жилье этой женщине — псевдовнучке, — рассказал «ФАКТАМ» детали аферы адвокат Ольги Шенер Олег Влащенко. — Следующие четыре года «внучка» с этой квартирой ничего не делала, а в декабре 2016-го, после смерти бабушки, решила зарегистрировать свое право собственности. Государственным регистратором выступил не нотариус, а физлицо, работающее на коммунальном предприятии «Соломенка сервис». К этому регистратору много вопросов. Мошенники принесли ему фальшивый договор дарения на бланках нотариуса из Вышгорода Киевской области. Сам нотариус сказал следствию, что никакого договора дарения он не заключал и его бланками воспользовались аферисты. В его нотариальной книге этот договор не значится. Госрегистратор не заметил, что договор фальшивый. Не смутил его и тот факт, что «внучка» четыре года не вспоминала о подаренной ей квартире, а после смерти бабушки вдруг решила зарегистрировать свое право собственности.

— Мог ли заметить подвох нотариус, оформлявший сделку между псевдовнучкой и Ольгой Шенер?

— Нет. Он увидел, что в Едином реестре недвижимости псевдовнучка значится как собственница жилья. Она предъявила нотариусу свой паспорт. Больше ничего он проверить не мог, как и сама Ольга. Единственное, что могла предпринять Ольга, это перед покупкой квартиры, например, опросить соседей покойной старушки. Они бы сказали ей, что у бабушки не было никаких наследников, и вот это уже должно было насторожить.

Наследственное дело после смерти бабушки не заводилось. У нее действительно нет наследников, и квартира должна была перейти к территориальной общине. А мошенники, очевидно, заранее узнав о квартире, где живет одинокая старушка, сразу же после ее смерти провернули аферу.

— Что теперь делать Ольге?

— К сожалению, этой квартиры она лишится. Так как у покойной владелицы не было наследников, жилье должно принадлежать территориальной общине. Киевский городской совет через прокуратуру уже заявил соответствующий иск. А Ольге остается только ждать приговора «черным риелторам». После того как суд признает их виновными, Ольга сможет заявить гражданский иск о взыскании с них средств.

— Но только когда это будет, — вздыхает Ольга, — и есть ли у них эти средства, большой вопрос. Киевский городской совет подал в суд в гражданском порядке уже сейчас. Очевидно, что местные власти отсудят у меня квартиру значительно раньше приговора. И мне придется идти на улицу. Брокер, кстати, еще звонила: «Раз ты так себя ведешь, я не буду тебе помогать». Мое «плохое поведение» заключается в том, что я написала на нее заявление в прокуратуру. Таких пострадавших, как я, много. Мошенницы успели продать несколько незаконно оформленных квартир. Но некоторые пострадавшие до сих пор верят риелторам и считают, что это прокуратура пытается забрать их квартиры.

— Псевдовнучку, которая приходила на сделку, вы больше не видели?

— Ни разу. Очевидно, риелторы хорошо заплатили ей за эту роль. Играла она очень убедительно. Надеюсь, следствие найдет и ее.

Риелторам объявили о подозрении в уголовном производстве. Одну из них арестовали с правом внесения залога в размере 5,7 миллиона гривен. Другая пока слегла в больницу.

В прокуратуре «ФАКТАМ» рассказали, что все началось с обращения в правоохранительные органы нотариуса, бланками которого воспользовались мошенники.

— Нотариус узнал, что под номерами числящихся за ним бланков в Едином реестре недвижимости были зарегистрированы договоры имущественного характера, которые он не удостоверял, — прокомментировал «ФАКТАМ» ситуацию заместитель руководителя Киевской местной прокуратуры № 7 Александр Кобылянский. — С этой информацией он обратился в СБУ, по материалам которой мы начали расследование. В ходе следствия была установлена группа лиц, мошенническим путем завладевавшая квартирами.

— Квартирами одиноких пенсионеров?

— Необязательно. В некоторых случаях у владельцев жилья были наследники, которые жили в другом городе или за границей. Используя поддельные документы, мошенники оформляли на подставных лиц право собственности на квартиры, после чего эти подставные лица продавали квартиры добросовестным покупателям. Мошенники пользовались тем, что квартиры, право собственности на которые люди получили до 1 января 2013 года, автоматически в реестр недвижимости не попадают. А сами владельцы сведения о своем жилье в реестр не вносили. Например, старенькая бабушка владела квартирой, но в реестре эта квартира зарегистрирована не была. А после смерти бабушки преступники приходили к государственным регистраторам и на основании поддельных договоров просили зарегистрировать их как новых собственников.

— Кто выступал в роли этих новых собственников?

— В основном малообеспеченные люди, которые соглашались на это за денежное вознаграждение. Сейчас нам достоверно известно о семи объектах недвижимости, которые мошенники таким образом успели переоформить. Пять из них продали добросовестным покупателям. Это квартиры в разных районах Киева. Общая сумма ущерба — около 5,5 миллиона гривен. Но следствие продолжается, и не исключено, что эпизодов будет больше.

Были ли у двух задержанных риелторов сообщники, сейчас выясняется. Люди, которые играли роль псевдовнучек, говорят, что не вникали в нюансы — и за 5—10 тысяч гривен делали то, что им говорили.

Сыграло на руку мошенникам и то, что теперь регистрировать право собственности могут не только нотариусы, но и сотрудники коммунальных предприятий, зачастую не имеющие даже юридического образования. Например, за мошенницей, продавшей квартиру Ольге Шенер, право собственности было зарегистрировано на предприятии «Соломенка сервис».

Об аферах, которые удалось провернуть не без помощи таких регистраторов, «ФАКТЫ» уже писали. Самый свежий пример — афера с квартирой нардепа Юрия Деревянко. Шестикомнатную квартиру Юрия в центре Киева мошенники смогли переоформить на себя с помощью поддельных документов. Сомнительную биржевую сделку (которой на самом деле не было) согласились зарегистрировать на предприятии «Киевоблреклама». А в мае 2017 года мошенник из Крыма завладел квартирой, в которой жил сотрудник испанского посольства. Аферисту для этого понадобилось… распечатанное на домашнем принтере постановление суда, которое он принес государственному регистратору (не нотариусу). То, что документ поддельный, было видно невооруженным глазом. Но регистратора это не смутило, и он изменил в реестре фамилию собственника квартиры.

После того как права на регистрационные действия получили разные структуры, случаи мошенничества участились. Это подтверждают и юристы.

— Случаев мошенничества действительно стало больше, — сообщил «ФАКТАМ» заместитель председателя комитета земельного права Ассоциации адвокатов Украины Виктор Кобылянский. — Раньше регистрационные действия могли осуществлять только структуры в системе Минюста. Первого января 2013 года вступил в силу Закон «О регистрации вещных прав», в соответствии с которым порядок проведения регистрации таких прав устанавливается Кабинетом министров Украины. И с 2013 года этот порядок менялся уже четыре раза. Частая смена правил игры создает благоприятную почву для мошенничества.

К тому же тут нужно учитывать, что если нотариусы — это люди с юридическим образованием (в большинстве своем ответственные, хорошо знающие законодательство), то на государственных, коммунальных предприятиях специалистов, которые хорошо знают право, мало. Нередко бывает, что госпредприятие получило право на регистрационную деятельность, но его сотрудники плохо в этом разбираются, допускают ошибки. Или, что еще хуже, нечистые на руку люди готовы регистрировать сомнительные договоры.

С одной стороны, увеличение количества лиц, у которых есть право осуществлять регистрацию, многим облегчило жизнь: людям уже не нужно месяцами ждать в очередях, чтобы провести то или иное регистрационное действие. Но, к сожалению, среди этих регистраторов немало неквалифицированных и недобросовестных людей.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как не остаться без денег и жилья, покупая квартиру в новостройке, и как не стать жертвой аферистов при аренде квартиры.



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