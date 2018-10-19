"Росток-Холдинг" бьет тревогу: сбор урожая под угрозой срыва из-за атаки рейдеров

Украина

В агрокомпании «Росток-Холдинг» сообщили, что сбор урожая на трети обрабатываемых компанией земель в Черниговской и Сумской областях заблокирован, урожай может погибнуть.

8 октября остановлена работа агрохолдинга из-за решения райсуда Харьковской области, который в качестве меры пресечения применил арест активов, запрет собирать урожай и осуществлять продажу зерна. На предприятии считают, что одну из крупнейших сельскохозяйственных компаний страны пытаются захватить рейдерским способом. Из-за этого не удается убрать почти 17 тыс. гектаров кукурузы, 4 тыс. гектаров сои и 1 тыс. гектаров подсолнечника, отмечают в холдинге.

«Каждый день власть говорит о поддержке отечественного производителя. Мы вырастили урожай, но его сбор заблокирован из-за рейдерских действий по отношению к компании. До каких пор будет продолжаться этот беспредел? Почему после всех обещаний власти нещадно бороться с рейдерами они «сегодня на наших полях?» — цитирует пресс-служба председателя совета директоров «Росток-Холдинга» Виктора Купавцева.

В «Росток-холдинге» заявили, что в ближайшие дни надеются увидеть адекватную реакцию властей, и подчеркнули: гибель урожая — это не только потери для аграриев, но и отсутствие поступлений в бюджет и негативные социальные последствия для регионов.

«Может ли украинская власть, которая обращается к международным структурам за финансовой помощью, позволить потерять урожай? Думаю, что нет. Позвольте аграриям нормально работать — и мы наполним бюджет страны. Всем известно, что аграрный сектор является одним из основных источников наполнения как государственного, так и региональных бюджетов», — заявил генеральный директор «Росток-Холдинга» Валерий Ласьков.

17 октября работники агрохолдинга пикетировали Генеральную прокуратуру с требованием остановить рейдерскую атаку. Виктор Купавцев передал в Администрацию президента обращение к Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию.

«Своими действиями власть должна дать четкий ответ, что она на стороне отечественного производителя», — подчеркнул Валерий Ласьков.

Для справки Компания «Росток-Холдинг» занимается выращиванием зерновых и производством молока. Под контролем группы около 60 тыс. гектаров земли, в группу входят пять животноводческих ферм, три элеваторных комплекса и ряд торговых компаний.

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