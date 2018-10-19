Шоу-бизнес

Известный российский актер развелся с женой, которая младше него на 60 лет

В пятницу, 19 октября, народный артист России Иван Краско официально развелся со своей женой Натальей Шевель, которая младше него на 60 лет. Они забрали документы о разводе из загса.

На вопрос журналистов, не планирует ли 88-летний Иван Иванович снова жениться, Краско несколько раздраженно ответил: «Ничего не планирую я пока что, жить планирую…»

Ранее актер и его четвертая супруга в эфире шоу «Пусть говорят» заявили, что намерены развестись официально. Актер подчеркнул, что одной из главных причин его разрыва с бывшей студенткой стал ее страх рожать. Как сказал Краско, страх был настолько паническим, что жена даже отказывала в сексе. Актер заявил, что они ни разу не спали.

«Я потерял к Наталье Александровне всякий интерес. У нас никогда не было секса, потому что ее страх забеременеть был превыше всего», — дословно сказал Краско.

Шевель подтвердила, что боится забеременеть. При этом она объяснила причину страха: «Я не хочу стирать пеленки своему ребенку по три раза в день. Не хочу становиться матерью-одиночкой, дети — это ответственность, а у нас даже нет своего угла».

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. В 1953 году окончил с отличием 1-е Балтийское высшее военно-морское училище и был назначен командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. Воспользовавшись сокращением флота, вернулся «на гражданку». Капитан-лейтенант в отставке. В 1961 году окончил Ленинградский театральный институт имени Островского и начал работу в Большом драматическом театре под руководством Георгия Товстоногова.

В 1965 году перешел в Театр имени Комиссаржевской, где служит уже 50 лет. Ведущий актер театра, исполняет главные роли в спектаклях «Утоли моя печали», «Тише, афиняне!», «Доходное место», «Эрос» и «Костюмер».

В кинематографе Иван Краско дебютировал в 1961 году в эпизодической роли в фильме «Балтийское небо» и на протяжении длительного времени он снимался только в эпизодах. Первую заметную роль он получил в многосерийном телевизионном фильме «Сержант милиции».

Актер был женат четыре раза. С первой женой Екатериной Ивановой состоял в браке с 1951 по 1955 год. У него родилась дочь Галина.

Вторая супруга (в браке с 1956 по 1997 год) — учительница Кира Петрова. Скончалась в 1997 году. Родила мужу сына Андрея и дочь Юлию. Андрей стал известным актером. Сыграл главные роли во многих фильмах и сериалах. Андрей Краско скоропостижно скончался 4 июля 2006 года в Одессе на съемках сериала «Ликвидация» от сердечной недостаточности. Ему было 48 лет.

Третий раз Иван Краско женился в 2001 году. Его супругой стала Наталья Вяль. Сейчас ей 41 год. Она работает художником по костюмам в театре имени Комиссаржевской. Родила Ивану Ивановичу сыновей Ивана и Федора. Супруги расстались в 2011 году. Краско уверяет, что инициатором была жена.

На своей студентке, уроженке Севастополя Наталье Шевель актер женился в сентябре 2015 года. Супруги не раз становились героями публикаций в прессе и различных телешоу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter