В Киеве 20–21 октября ограничат движение на некоторых трассах

Украина

В Киеве в субботу и воскресенье, 20−21 октября, в связи с ремонтом на проспекте Леся Курбаса (между улицами В. Покотило и Королева) в направлении центра города перекроют движение:

20 октября — с 07.00 до 21.00;

21 октября — с 07.00 до 18.00.

Напомним, что в городе все еще ремонтируют проезжие части дорог, сообщает «Киевавтодор». По этой причине ограничивается движение:

- до 28 октября на Северном мосту через Днепр — в первой полосе по направлению к Троещине, на улице Туполева — на участке между улицами Стеценко и И. Турчина (Блюхера);

- до 26 октября на проспекте Правды (от улицы Газопроводной до Маршала Гречко, движение организовано по улице Стеценко, через Интернациональную площадь, до улицы Маршала Гречко).

Ограничительные знаки из-за продолжающихся ремонтных работ все еще есть на улицах Семьи Кульженко, Алма-атинской, проспекте Палладина, бульваре В. Гавела, улице Олены Телиги, на мосту Метро через Русановский пролив.

Подготовительные работы по демонтажу консолей тротуаров Шулявского путепровода запланированы на начало ноября (пока на съездах перекладывают коммуникации), а ограничивать движение транспорта, предположительно, начнут в ноябре-декабре (окончательные даты сообщат дополнительно). Демонтажные работы планируют закончить до конца января 2019 года.

А улицу Рейтарскую (территория между домами № 5 и № 21/13) 20 октября перекроют уже не дорожники. Причина — в проведении уличного фестиваля «РАЙОН #1 Block Party» (с 12.00 до 22.00). В связи с этим с 6.00 до полуночи движение всех видов транспорта запретят на участке в границах улиц Золотоворотской и Стрелецкой.

Сообщается и об изменениях в движении наземного пассажирского транспорта в выходные дни. Так, из-за проведения ярмарок на улицах Иорданской и Закревского 20 октября и на улице Татарской 21 октября изменятся маршруты автобусов №№ 31, 101 и троллейбуса № 34.

С 6.00 и до завершения движения маршруты будут такими:

- автобуса № 101 — от станции метро «Почайна"(Петровка) до проспекта Маяковского по обычной схеме, далее по улицам Драйзера, Закревского и снова по привычной линии;

- троллейбуса № 34 — по улице Северной, проспекту Героев Сталинграда, улице Маршала Тимошенко, проспектам Героев Сталинграда, Степана Бандеры и обратно;

- автобуса № 31 — от станции метро «Политехнический институт» проедет до улицы Отто Шмидта по «родной» трассе, далее до улицы Нагорной, затем снова выйдет на привычный маршрут.

С 7.00 до 21.00 20 октября и с 7.00 до 18.00 21 октября автобусы №№ 9, 69, 155 изменят маршрут из-за дорожного ремонта проспекта Л. Курбаса, улиц Г. Юры и В. Покотило:

- № 9 проедет от улицы Булгакова до улицы Симиренко по своему маршруту, далее по улице Семьи Сосниных, проспектам Королева, Л. Курбаса и снова по действующей трассе;

- № 69 проследует от станции метро «Дворец спорта» до проспекта Л. Курбаса, как обычно, далее по улице В. Покотило, бульвару Кольцова, улице Зодчих, Литвиненко-Вольгемут, обратно по своей схеме;

- № 155 поедет в направлении станции метро «Почайна» от Кольцевой дороги по проспекту Л. Курбаса, б-р у Кольцова, улице Семьи Сосниных, проспекту Академика Королева, проспекту Л. Курбаса, далее по привычной трассе.

Из-за восстановления путей с 20 октября закроют движение трамваев № 2 и 3 возле станции «Кольцевая дорога». Временно пассажиров будут возить на автобусе № 3Т «Кольцевая дорога — улица Г. Юры» (в автобусе действительны проездные на трамвай). Также на маршруте № 1 увеличат количество трамваев.

С 20 до 24 октября (в ночной период времени — с 00.30 до 5.30) вносятся изменения в работу троллейбусов №№ 18, 33 в связи с капитальным ремонтом путепровода на улицах Телиги и Кирилловской:

№ 18 — Майдан Незалежности — Мотоциклетный завод;

№ 33 — ж/д вокзал «Южный» — Мотоциклетный завод.

Заезды/выезды маршрутов №№ 25, 28, 29, 30, 31, 37, 37а, 50, 50к скорректируют.

Последние отправления троллейбуса № 18: от улицы Сошенко в направлении к Майдану Незалежности — в 23.15, обратно — в 23.30.

Последние отправления троллейбуса № 33: от Минского массива в направлении ж/д вокзала «Южный» — в 23.03; обратно — в 23.16.

Ранее «ФАКТЫ» информировали о том, 19 октября в Киеве не работала синяя линия метрополитена. Это случилось из-за поломки поезда на станции «Почайна».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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