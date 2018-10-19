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"Нафтогаз" накажут за чрезмерные премии: у компании заберут почти всю прибыль
Кроме повышения цены газа для населения, на заседании правительства было принято еще одно важное решение. Почти вся прибыль компании «Нафтогаз Украины» — а именно 90% прибыли — будет изыматься в бюджет. Солидными денежными поступлениями планируется финансировать программу «теплых кредитов» — ссуд на утепление жилья.
Ранее в Кабмине были крайне недовольны тем, как «Нафтогаз» тратит прибыль компании. Больше всего критики вызвало решение направить 46,3 миллиона долларов на выплату премий сотрудникам НАК. Премии предназначались для тех лиц, благодаря которым была достигнута важнейшая победа в международном суде над российским «Газпромом».
В «Нафтогазе» считали, что премии для сотрудников в данном случае — абсолютно заслуженные. В Кабмине же заявили, что такие бонусы — «это перебор», и «Нафтогазу» лучше было бы пересмотреть свое решение. В дальнейшем правительство отдельным распоряжением запретило выплату бонусов и вознаграждений в государственных компаниях.
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