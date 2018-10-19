- 21:03 Лилия Ребрик умилила сеть осенней фотосессией с детьми
- 20:55 «Шахтер» перед приездом «МанСити» в меньшинстве вырвал победу у «Десны»: видеообзор матча
- 20:50 20 октября киевлян зовут потрудиться в Голосеевском парке
- 20:46 Скоропостижно скончался популярный российский актер
- 20:46 Отец "керченского стрелка" о сыне: "Дьявол... Хоть и мертвый — я его люблю"
- 20:26 Набор глупостей и идиотизма: в Украине ответили на признание Россией террористическим государством
- 20:02 Где в Киеве из-за плановых ремонтов и аварий отключили воду
- 19:58 "Нафтогаз" накажут за чрезмерные премии: у компании заберут почти всю прибыль
- 19:30 В Кропивницком женщине-серийной убийце дали условный срок
- 19:22 В Киеве 20–21 октября ограничат движение на некоторых трассах
20 октября киевлян зовут потрудиться в Голосеевском парке
Городские «субботники» традиционно проходят весной и осенью: убираются мусор, листья, ветки, высаживаются деревья и кусты. Вместе с коммунальщиками и киевляне могут внести свой вклад в благоустройство столицы.
В этом году «Киевзеленстрой» планирует провести более 70 «субботников», в которых предлагают поучаствовать жителям всех столичных районов.
В субботу, 20 октября, в 10.00 желающие приглашаются на уборку в парк имени М. Рыльского в Голосеевском районе (встреча у центрального входа).
По словам начальника управления экологии и природных ресурсов Горгосадминистрации Андрея Малеваного, эту зеленую зону во время большой осенней уборки планируется очистить от мусора и листьев и высадить там молодые деревья. Таким образом, парк преобразится благодаря совместным усилиям. К тому же пример участия в таких общественных работах может благоприятно сказаться и на воспитании детей, которых взрослые часто приводят на такие мероприятия.
С графиком проведения осенних работ (и контактами организаторов) можно ознакомиться по ссылке https://goo.gl/rnd4Qp.
Напомним, весной жители Киева участвовали в уборке и благоустройстве столичных парков и скверов, разбивали клумбы, газоны, высаживали деревья.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...