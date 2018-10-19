20 октября киевлян зовут потрудиться в Голосеевском парке

Украина

Городские «субботники» традиционно проходят весной и осенью: убираются мусор, листья, ветки, высаживаются деревья и кусты. Вместе с коммунальщиками и киевляне могут внести свой вклад в благоустройство столицы.

В этом году «Киевзеленстрой» планирует провести более 70 «субботников», в которых предлагают поучаствовать жителям всех столичных районов.

В субботу, 20 октября, в 10.00 желающие приглашаются на уборку в парк имени М. Рыльского в Голосеевском районе (встреча у центрального входа).

По словам начальника управления экологии и природных ресурсов Горгосадминистрации Андрея Малеваного, эту зеленую зону во время большой осенней уборки планируется очистить от мусора и листьев и высадить там молодые деревья. Таким образом, парк преобразится благодаря совместным усилиям. К тому же пример участия в таких общественных работах может благоприятно сказаться и на воспитании детей, которых взрослые часто приводят на такие мероприятия.

С графиком проведения осенних работ (и контактами организаторов) можно ознакомиться по ссылке https://goo.gl/rnd4Qp.

Напомним, весной жители Киева участвовали в уборке и благоустройстве столичных парков и скверов, разбивали клумбы, газоны, высаживали деревья.

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