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Где в Киеве с 20 октября по 2 ноября женщины могут пройти профилактическое обследование (адреса)
В Киеве с 20 октября по 2 ноября пройдет декадник по случаю Всеукраинского дня борьбы с раком молочной железы. Женщинам предлагают пройти ультразвуковое обследование и проверку на маммографе, получить консультацию семейных врачей, терапевтов, онкологов-маммологов. Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, проверить здоровье можно согласно плану-графику в районных консультационно-диагностических центрах, городских клиниках и профильных центрах.
Прием специалистами пациентов по направлениям, УЗИ, маммография:
Киевский консультативно-диагностический центр (улица Кондратюка, 6) — 20 октября (9.00−20.00), 22, 24, 25, 26, 29, 31 октября, 1, 2 ноября (8.00−14.00), 23, 24, 30 октября (14.00−18.00), 29 октября (14.00−17.00), 30 октября (9.00−12.00), 31 октября (15.00−18.00), 1, 2 ноября (16.00−18.00).
Консультации маммологов в Киевском клиническом онкологическом центре (улица Верховинная, 69) — 20 октября (9.00−13.00), 22 октября — 2 ноября (9.00−15.00).
Консультации хирурга, гинеколога, УЗИ, маммография — для участников ликвидации аварии на ЧАЭС в Киевском городском центре радиационной защиты населения Киева от последствий Чернобыльской катастрофы (улица Пушкинская, 40) — 20 октября (9.00−14.00), 22 октября — 2 ноября (9.00−15.00).
Консультации, УЗИ и маммография для посетителей и пациентов, которых направили в медучреждение:
- в Консультационно-диагностический центр Голосеевского района (проспект Голосеевский, 59а) — 20 октября (9.00−14.00), 22 октября -2 ноября (9.00−15.00);
- в Консультационно-диагностический центр Дарницкого района (улица Вербицкого, 5) — 20 октября (9.00−14.00), 22 октября — 2 ноября (9.00−15.00);
- в Консультационно-диагностический центр Дарницкого района (Харьковское шоссе, 121) — 20 октября (9.00−14.00), 22 октября — 2 ноября (9.00−15.00);
- в Консультационно-диагностический центр Деснянского района (улица Закревского, 81/1) — 20 октября (9.00−14.00), 22 октября — 2 ноября (9.00−15.00);
- в Консультационно-диагностический центр Днепровского района (улица Шептицкого, 5) — 20 октября (9.00−14.00), 22 октября — 2 ноября (9.00−15.00);
- в Консультационно-диагностический центр Оболонского района (улица Тимошенко, 14) — 20 октября (9.00−14.00), 22 октября — 2 ноября (9.00−15.00);
- в Консультационно-диагностический центр Печерского района (улица Подвысоцкого, 13) — 20 октября (9.00−14.00), 22 октября — 2 ноября (9.00−15.00);
- в Консультационно-диагностический центр Подольского района (улица Мостицкая, 9) — 20 октября (9.00−14.00), 22 октября — 2 ноября (9.00−15.00);
- в Консультационно-диагностический центр Соломенского района (улица Гарматная, 36) — 20 октября (9.00−14.00), 22 октября — 2 ноября (9.00−15.00);
- в Консультационно-диагностический центр Шевченковского района (улица Саксаганского, 100) — 20 октября (9.00−14.00), 22 октября — 2 ноября (9.00−15.00).
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», ученые, исследовавшие рак, пришли к выводу, что магазинное молоко нельзя пить часто, в то же время устрицы содержат вещества, помогающие бороться со страшным недугом.
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