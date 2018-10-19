Украина

Я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным, — ответ Сенцова Кольченко

Украинский режиссер Олег Сенцов в своем новом письме из российской колонии признался, что не чувствует себя ни разочарованным, ни побежденным после того, как был вынужден прекратить голодовку. Открытое письмо появилось в ответ на фразу другого политзаключенного Александра Кольченко о людях — «бессильных крупицах, которые не в силах ни на что влиять».

«Никакие наши старания не тщетны. Пусть там не унывает и главное — я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным. Как говаривал старина Хэм: „Человека можно убить, но нельзя победить“. Вот со мною так же: я никогда не сдаюсь!» — цитирует письмо Сенцова для Кольченко правозащитница Татьяна Щур.

Ранее Кольченко призвал Сенцова не отчаиваться и помнить: «Империи не вечны, тирана уронят. С каждым днем уверенность в этом все отчетливее».

Напомним, Сенцов и Кольченко были задержаны в аннексированном Крыму в мае 2014 года по одному делу — якобы готовящемуся теракту. Сенцова приговорили к 20 годам заключения, Кольченко — к 10.

Фото Татьяна Щур/Facebook

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