В Херсоне отменили региональный статус русского языка

Украина

Депутаты городского совета Херсона приняли решение об отмене решения прошлой каденции, которое давало русскому языку статус регионального. «За» проголосовали 33 из 38 избранников. Не голосовали 3 члена фракции «Оппоблок» и один внефракционный депутат, говорится в сообщении на официальном сайте города.

Как известно, Закон Украины об основах языковой политики был принят еще при каденции беглого экс-президента Виктора Януковича.

Он предусматривал установление официального использования региональных языков в работе местных органов самоуправления. В Херсоне русскому языку дали такой статус 21 августа 2012 года. Тогда «за» проголосовали 47 депутатов местного совета. Областной совет принял подобное решение немного ранее — 17 августа.

Напомним, что 28 февраля текущего года Конституционный суд Украины своим решением отметил действие «языкового закона», признав его неконституционным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Николаевский окружной административный суд признал недействительным решение областного совета о предоставлении русскому языку статуса регионального, принятое еще в 2012 году. К тому же прокуратура Донецкой области потребовала отменить решение областного совета, которым русский язык на территории области признан региональным.

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