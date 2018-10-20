- 0:55 Опора для Украины: в Минфине прокомментировали соглашение с МВФ
- 0:27 Уклонист, но не мошенник: с Манафорта сняли обвинения по десяти пунктам
- 23:53 Facebook заявила о поиске менеджера общественной политики по Украине
- 23:41 Хоккейный «Донбасс» с победы стартовал в Континентальном кубке: видеообзор матча
- 23:32 В Херсоне отменили региональный статус русского языка
- 23:15 Юная Ястремская не смогла пробиться во второй финал турнира WTA подряд
- 23:10 Мест нет: в Луцке придумали причину не сажать убийцу в тюрьму
- 22:38 Известный российский поэт едко отреагировал на реплику Путина о ядерной войне
- 22:14 Я не чувствую себя ни разочарованным, ни побежденным, — ответ Сенцова Кольченко
- 21:54 Посольство России в Австралии разродилось истерическим постом накануне премьеры фильма Лозницы
Уклонист, но не мошенник: с Манафорта сняли обвинения по десяти пунктам
В США прокуроры в пятницу согласились с предложением судьи снять десять обвинений с бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, по которым присяжные не пришли к единому мнению. Об этом сообщает Reuters.
В сообщении отмечается, что в августе 2018 года Манафорта признали виновным по восьми пунктам, касающимся уклонения от налогов, манипуляций с банковскими счетами и отказа раскрыть счета в иностранных банках.
В то же время по еще десяти пунктам, среди которых покушение на мошенничество, мнения присяжных разделились.
По информации агентства, прокуроры планировали дождаться, пока Манафорт закончит сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, но судья не стал ждать и начал работу над приговором, который намерен огласить 8 февраля.
«Я не слышал от властей сообщений о том, сколько может длиться сотрудничество с Манафортом. Я не готов ждать вечно», — заявил судья.
В то же время он подчеркнул, что прокуратура может заново предъявить снятые обвинения.
Напомним, ранее сообщалось, что комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 намерена предоставить основные выводы по своему расследованию о вмешательстве РФ в выборы США.
Кроме того, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что бывший помощник Пола Манафорта Сэм Паттен признал себя виновным в совершении преступления, связанного с лоббированием, и согласился сотрудничать со следствием.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..