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Уклонист, но не мошенник: с Манафорта сняли обвинения по десяти пунктам

В США прокуроры в пятницу согласились с предложением судьи снять десять обвинений с бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, по которым присяжные не пришли к единому мнению. Об этом сообщает Reuters.

В сообщении отмечается, что в августе 2018 года Манафорта признали виновным по восьми пунктам, касающимся уклонения от налогов, манипуляций с банковскими счетами и отказа раскрыть счета в иностранных банках.

В то же время по еще десяти пунктам, среди которых покушение на мошенничество, мнения присяжных разделились.

По информации агентства, прокуроры планировали дождаться, пока Манафорт закончит сотрудничество со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году, но судья не стал ждать и начал работу над приговором, который намерен огласить 8 февраля.

«Я не слышал от властей сообщений о том, сколько может длиться сотрудничество с Манафортом. Я не готов ждать вечно», — заявил судья.

В то же время он подчеркнул, что прокуратура может заново предъявить снятые обвинения.

Напомним, ранее сообщалось, что комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2018 намерена предоставить основные выводы по своему расследованию о вмешательстве РФ в выборы США.

Кроме того, ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что бывший помощник Пола Манафорта Сэм Паттен признал себя виновным в совершении преступления, связанного с лоббированием, и согласился сотрудничать со следствием.

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