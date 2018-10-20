Братья-глыбы: под Житомиром установили двухтонную скульптуру Виталия и Владимира Кличко

Украина

В городском парке города Коростышев в Житомирской области появилась гранитная скульптура братьев Кличко. Фото опубликовал в Facebook Сергей Быков.

Монумент весит пять тонн. Его автором и создателем является скульптор Виталий Рожик, который считает себя большим поклонником братьев Кличко. Над созданием гранитного изваяния скульптор трудился пять лет.

В 2010-м году Виталий давал интервью житомирскому изданию, в котором сообщил, что надеется на то, что скульптуру все-таки когда-нибудь установят в Житомире, а может быть даже и в Киеве. По словам Рожика, скульптуру он создавал лично для себя и ваял не с натуры, а по фотографии. С братьями Кличко скульптор даже не связывался.

«С самими братьями я даже не связывался — создавал памятник по фото. Долго искал, как боксеров посадить и передать каждый мускул. Только год статуя лепилась. И у меня правда получилось. Семитонный гранитный блок превратился в 2,5-тонную скульптуру. Работу показывал только один раз — в Киеве на выставке по обработке камня»,— сказал Виталий Рожик.

Сообщается, что Рожик является создателем более 500 работ, которые установлены по всему миру.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный писатель и публицист Александр Михайлюта обратился с просьбой к Киевсовету об установке в столице Украины скульптурной композиции «Братья Кличко». Обсуждение данного вопроса должно было состоятся в июне 2011 года на заседании постоянной комиссии по вопросам культуры и туризма. Однако председатель комиссии Александр Бригинец принял решение снять вопрос с повестки дня.

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