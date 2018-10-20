Арсенал в Ичне, скорее всего, подорвал «крот» из персонала базы, — военный эксперт

Происшествия

В настоящее время версия о том, что диверсия на арсенале в Ичне (Черниговская область) была осуществлена кем-то из персонала базы хранения боеприпасов, представляется наиболее вероятной.

Об этом пишет в своей статье для «Зеркала недели» журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

По данным издания, на 6-м арсенале в Ичне хранилось 69 тысяч тонн боеприпасов. Потери составили около 95%. Уничтожено много ценных видов снарядов, закупка которых за рубежом обойдется в сотни миллионов долларов.

Есть все основания считать произошедшее результатом диверсии. Следствие полагает, что она могла быть осуществлена либо с помощью беспилотника, либо на арсенал проникла диверсионная группа, либо взрыв устроил кто-то из персонала базы.

Исходя из ряда обстоятельств, версию об использовании беспилотника считают наименее вероятной.

Проникновение диверсантов извне — вполне реальный сценарий. Эксперт приводит любопытный факт: в августе этого года в ходе противодиверсионных учений спецназ ВСУ без проблем проник и совершил учебные диверсии на всех (!) крупнейших базах хранения боеприпасов страны. В случае реальной атаки противника эти арсеналы были бы уничтожены.

Удаче «диверсантов» есть несколько объяснений. Что касается арсенала в Ичне, то здесь среди основных причин — недостаточная численность охраны и отсутствие какой-либо системы видеонаблюдения на территории базы.

Но наиболее вероятной следствие считает версию о том, что диверсия осуществлена кем-то из персонала базы. В пользу этой версии свидетельствует то, что первый взрыв произошел в хорошо охраняемом месте хранения реактивных ракет для «Градов». Разлет этих ракет после взрыва и привел к катастрофическим последствиям. Предполагают, что привести в действие взрывное устройство мог тот, кто был хорошо знаком с ситуацией на базе и получал оперативную информацию.

По мнению Ю. Бутусова, нужно не только ставить вопрос о халатности и безответственности военного руководства, которые являются основной причиной всех ЧП на арсеналах, но и провести серьезный разбор действий военной контрразведки СБУ.

По словам эксперта, за последние полтора года Украина потеряла три из шести крупнейших украинских арсеналов — в Балаклее (Харьковская область), Калиновке (Винницкая область) и Ичне (Черниговская область). На воздух взлетели 210 тысяч тонн боеприпасов — примерно 40% всего ресурса боеприпасов в стране. Для сравнения: за пять лет войны и в ходе военных учений ВСУ потратили менее 70 тысяч тонн боеприпасов, то есть в три раза меньше.

Сегодня под угрозой диверсии находятся три оставшихся стратегических арсенала — в Цветохе (Хмельницкая область), Россошках (Черкасская область) и Ушомире (Житомирская область).

«Следует дать объективную оценку непрофессионалам и приспособленцам, по вине которых мы понесли такие тяжелые потери при предыдущих взрывах, — пишет журналист. — Без личной ответственности начальников никакого порядка навести нельзя. Дураков надо учить хотя бы на допущенных ими ошибках. Иначе эти ошибки будут повторяться. Повторяю — еще три стратегических арсенала у нас осталось. Мы всего за три взрыва от разоружения страны».

Напомним, взрывы на 6-м арсенале в Ичне, начавшиеся в ночь на 9 октября, продолжались несколько суток. Из 16-километровой зоны были эвакуированы 12,5 тысячи человек. Министр обороны Степан Полторак заявил, что, вероятно, для подрыва арсенала была произведена закладка боеприпасов. В свою очередь главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отметил, что взрывы могли быть организованы с помощью мобильного телефона.

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