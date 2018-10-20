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- 11:13 Один из любимых актеров Тарантино получил перелом шейки бедра
Один из любимых актеров Тарантино получил перелом шейки бедра (фото)
В субботу, 20 октября, стало известно о серьезной травме, которую получил популярный американский актер Брюс Дерн. Как сообщает TMZ, он гулял в парке Раньон-Каньон в Лос-Анджелесе и неудачно упал. Врачи диагностировали перелом шейки бедра.
Неудачное падение Брюса Дерна ставит под сомнение его дальнейшее участие в съемках нового фильма «Однажды в Голливуде»
Травма 82-летнего Дерна ставит под сомнение его участие в съемках нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Как уже сообщали «ФАКТЫ», главные роли в этой картине достались Брэду Питту, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. Фильм рассказывает о печально знаменитой банде Мэнсона, которая терроризировала в 70-х Лос-Анджелес и совершила несколько убийств, в том числе убийство беременной жены режиссера Романа Полански, актрисы Шэрон Тейт.
Брюс Дерн — один из любимых актеров Тарантино. Он играл в двух последних картинах культового режиссера — «Джанго освобожденный» и «Омерзительная восьмерка». Однако в новый проект Квентин пригласил ветерана Голливуда не сразу. Первоначально в фильм снимался другой знаменитый актер — Берт Рейнольдс. Он скончался 4 сентября во возрасте 82 лет.
Тарантино взял паузу в съемках, после чего пригласил Дерна. Брюс с радостью согласился. Теперь неудачное падение в парке, похоже, ставит крест на его участии в работе над фильмом. Вряд ли Тарантино станет ждать, когда Дерн сможет вернуться к работе.
Брюс Дерн снимается в кино с 1960 года. Он дважды выдвигался на соискание премии «Оскар» («Возвращение домой» 1979 год и «Небраска» 2014 год). За роль в «Небраске» получил награду Каннского международного кинофестиваля как лучший актер. Дерн прославился своими актерскими работами в фильмах «Марни», «Резня в День Святого Валентина», «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», «Великий Гэтсби», «Монстр».
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