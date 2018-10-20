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Гибель звезды "Дизель шоу" Марины Поплавской: чем актриса запомнилась зрителям (видео)
Как сообщали «ФАКТЫ», сегодня, 20 октября, под Киевом в аварию попал автобус с артистами популярного коллектива «Дизель Шоу». В столкновении с грузовиком погибла актриса Марина Поплавская.
Справка «ФАКТОВ». Марина Поплавская родилась в 1972 году в городе Новоград-Волынский Житомирской области. После школы поступила в Житомирский государственный педуниверситет им. И. Франко, по окончании которого работала учителем русского языка и литературы. До последнего дня преподавала в школе № 33 Житомира, совмещая учительскую деятельность с работой на телевидении и концертами.
До прихода в «Дизель Шоу» — участник команды КВН «Девчонки из Житомира».
Зрителям Марина запомнилась яркими образами в номерах «Дизель Шоу»:
Напомним, в сети появилось видео с места трагедии.
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