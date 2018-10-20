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Огромная потеря: фанаты "Дизель шоу" скорбят из-за гибели Марины Поплавской
Фанаты коллектива «Дизель шоу» соболезнуют группе из-за гибели в ДТП артистки Марины Поплавской. Свои послания поклонники оставляют в паблике «Дизель шоу» в соцсетях и на пока еще открытой Facebook-странице Поплавской.
«Не верю! Только были на концерте 14 числа. Такая веселая и с новой прической. Мариночка, как же так», — пишут фанаты.
«Она была одной из лучших актрис Дизель Шоу», «Не представляю шоу без этого человека», — признаются пользователи соцсетей.
Фанаты надеются, что шоу продолжит существование, хотя и признают: заменить такую талантливую артистку, как Поплавская, никому не удастся.
Напомним, автобус с коллективом «Дизель шоу» попал в аварию под Киевом 20 октября. Поплавская погибла на месте ДТП, двое других артистов — Яна Глущенко и Егор Крутоголов — госпитализированы с травмами, водитель автобуса задержан.
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