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Размер лотерейного джек-пота в США превысил полтора миллиарда долларов
В пятницу, 19 октября, в США состоялся очередной тираж популярной лотереи Mega Millions. Сумма главного выигрыша составляла 970 миллионов долларов! Это был рекордный джек-пот в истории Mega Millions и второй по величине в истории американских лотерей.
Чтобы сорвать его, нужно было угадать пять основных и один дополнительный номер. Счастливыми оказались шары 15, 23, 53, 65, 70 и дополнительный 7. Шансы были не очень высокими — один к 302 миллионам. Учитывая, что население США на сегодняшний день превышает 300 миллионов человек, теоретически каждый американец, заплативший за лотерейный билет 2 доллара, мог в одночасье стать миллионером.
Однако таких счастливчиков не оказалось. Ни в одном из купленных билетов не нашлось нужной комбинации.
Следующий тираж состоится вечером 23 октября. И теперь размер джек-пота составит 1 миллиард 600 миллионов долларов! Такую сумму (без вычета налогов) получит счастливчик, если согласится на выплаты на протяжении последующих 29 лет. В том случае, если он выберет единовременную выплату, ему выдадут чек на 904 миллиона долларов. С этих денег нужно будет заплатить налоги. На руках останется в итоге примерно половина.
Рекордный джек-пот в размере 1,6 миллиарда долларов уже был сорван в январе 2016 года в другой популярной в США лотерее Powerball.
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