Украина

В УПЦ КП рассказали, как теперь нужно называть патриарха Филарета

Священный Синод изменил правила титулования предстоятеля Киевского Патриархата. Согласно принятым изменениям, титул будет существовать в двух вариантах: полном и кратком. Сокращенная версия звучит как «Святейший (имя), Патриарх Киевский и всей Руси-Украины».

Сокращенный вариант титула предусмотрен для использования в повседневной жизни и богослужении и в отношениях с другими поместными церквами.

В официальной церковной документации будет использоваться полная версия титула: «Святейший и Блаженнейший (имя), Архиепископ и Митрополит Киева — матери городов Русских, Галицкий, Патриарх всея Руси-Украины, Свято-Успенских Киево-Печерской и Почаевской Лавр Священноархимандрит».

Как рассказал секретарь Синода УПЦ КП Естратий Зоря, в отношениях с другими поместными православными церквами допустимой формой именования предстоятеля Киевского Патриархата является следующая: «Блаженнейший Архиепископ (имя), Митрополит Киевский и всей Руси-Украины».

Напомним, изменения в титуловании связаны с последними резонансными решениями, касающимися Украинской православной церкви. Ранее Синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета. Кроме того, предстоятеля Киевского патриархата называют в числе наиболее вероятных кандидатов на пост главы новой поместной церкви.

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