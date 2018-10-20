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Макаревич в новой песне высмеял "апокалиптическое" заявление Путина (видео)
Известный российский музыкант и фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич, написал песенный ответ на угрозы президента России о ядерном ударе. Видео он опубликовал в своем Facebook.
«На форуме вчера без злобы, без апломба, нам главный рассказал — красавец молодец! — в загашнике у нас лежит такая бомба, что подожжешь запал и всей Земле *** (конец). Но это не беда, нас с вами ждет награда, на кой нам этот мир, коль наступает край. Потухнут без следа все девять миллиардов, а мы — до одного — прямой дорогой в рай», — спел в песне Макаревич.
Напомним, 18 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай» российский лидер предрек всем гражданам страны мученическую гибель с последующей райской жизнью после ядерного удара, который по России гипотетически нанесет Запад.
Откровения Путина возмутили многих россиян, например российский поэт Дмитрий Быков написал стихотворение о том, что хотел бы попасть в ад, если там не будет Путина.
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