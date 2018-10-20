В центре Лондона более 500 тысяч человек требуют проведения нового референдума по Brexit (фото)

Мир

В субботу, 20 октября, в Лондоне проходит массовая акция протеста с требованием провести новый референдум по Brexit. В ней участвуют по самым скромным подсчетам 570 тысяч человек. Людей привезли в столицу из разных уголков Великобритании. Полиция насчитала не менее 150 больших автобусов.

Скотленд-Ярд заявил, что не в состоянии сосчитать всех участников марша

Примечательно, что в акции, которая стала самой массовой за последние два года, участвуют не только противники, но и сторонники выхода Британии из состава Евросоюза. И те, и другие считают, что политики их обманули. Противники Brexit утверждают, что первый референдум, состоявшийся в июне 2016 года, не отразил их мнение в полном объеме. Ведь многие из них просто не пришли тогда голосовать. В результате сторонники «развода с ЕС» победили с весьма незначительным перевесом голосов — 51,89% против 48,11%.

А те, кто два года назад поддержал Brexit, уверены, что их обманули, утаив все те сложности, которые повлечет за собой выход из состава ЕС. Их нынешнюю позицию очень точно описал доктор Майк Голсуорси из организации «Национальная система здравоохранения против Brexit». «Нам нужно взять ситуацию под контроль. И не важно, голосовали вы за или против выхода. Когда вам присылают контракт, у вас есть право ознакомиться с условиями этого контракта, в том числе с тем, что написано мелким шрифтом, и сказать — э, нет, это вовсе не то, на что мы подписывались».

Участники акции идут от Парк-Лейн к зданию Британского парламента

Речь идет об условиях Brexit, о которых Лондон и Брюссель не могут до сих пор договориться. Официально дата выхода Великобритании из ЕС определена как 29 марта 2019 года. До сих пор не согласована сумма, которую Британия должна будет заплатить Евросоюзу. Не решен вопрос о том, как смогут посещать британцы страны ЕС и наоборот. По последним данным, подданным Ее Величества Елизаветы IIпридется получать визы. Также визы потребуются и гражданам стран Евросоюза, чтобы попасть в Великобританию. Еще один очень больной вопрос — граница между Ирландией и Северной Ирландией. После Brexit Республика Ирландия остается в составе ЕС, а Северная Ирландия как часть Соединенного Королевства, естественно, выйдет из состава Евросоюза.

18 и 19 октября состоялся очередной саммит глав государств и правительств стран ЕС. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не смогла предложить Брюсселю ничего нового. Она продолжает отстаивать свой план Brexit, утверждение которого привело к расколу в рядах ее кабинета. Его покинули несколько заметных фигур, включая министра иностранных дел Бориса Джонсона. В Лондоне не исключают, что Мэй скоро придется самой уйти в отставку из-за неопределенности условий Brexit. Сторонников «жесткого развода» возмутило известие о том, что переходный период продолжительностью в 21 месяц для плавного выхода и закрепления новых отношений между Британией и Евросоюзом предлагается сделать еще дольше — он может быть продлен на 10 или 12 месяцев. А это означает, что Лондону придется заплатить Брюсселю еще около 15 миллиардов евро.

Мэр Лондона Садик Хан присоединился к участникам акции

Недовольство избирателей растет с каждым днем. Тем не менее, Тереза Мэй отвергает возможность проведения нового референдума. С ней категорически не согласен мэр Лондона Садик Хан. Он принимает участие в акции протеста. Хан, который пользуется большой популярностью не только в столице, но и в других городах королевства, заявил участникам марша: «Нет ничего демократичнее, чем доверить людям сказать последнее слово по поводу их будущего».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter