Версия о случайном удушении журналиста Хашогги возмутила Турцию

Мир

В субботу, 20 октября, американский телеканал CNNсообщил, что обозреватель газеты The Washington Post Джамаль Хашогги был задушен. Об этом заявила журналистка Кларисса Уорд, ссылаясь на источник в королевской семье Саудовской Аравии.

Напомним, как сообщали ранее «ФАКТЫ», Эр-Рияд официально признал, что Хашогги был убит 2 октября 2018 года в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. При этом гибель оппозиционера была представлена как трагическая случайность — результат драки, возникшей между Хашогги и сотрудниками консульства. При этом в официальном заявлении генерального прокурора Саудовской Аравии Сауда Аль Муаджиба ни слова не говорится о том, где находится труп журналиста. Тело Хашогги продолжает искать турецкая полиция.

Уорд утверждает, что Джамаля, по всей видимости, захватили рукой сзади. И тот, кто это сделал, не рассчитал свои силы. В результате наступило удушение.

Эта версия вызвал возмущение в Турции. Представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил журналистам: «Турция покажет, что произошло. В этом никто не должен сомневаться. Мы никого заранее не обвиняем, но и не согласимся с тем, что что-либо останется скрыто».

Челик пообещал, что Турция обнародует аудио- и видеозаписи, имеющиеся в наличии, которые были сделаны 2 октября в консульстве Саудовской Аравии. Как уже сообщали «ФАКТЫ», турецкие СМИ утверждают, что эти записи доказывают — Джамаля Хашогги расчленили живым. Его мучения длились семь минут. Только душераздирающие крики журналиста заставили его палачей вколоть ему какое-то вещество, после чего несчастный замолчал.

Предполагается, что части тела Хашогги затем вывезли в лес в окрестностях Стамбула на автомобиле и дипломатическими номерами. Именно там в настоящее время ведутся поиски останков убитого журналиста.

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