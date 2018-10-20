Происшествия

Водитель автобуса "Дизель Шоу" не считает себя виновным в трагедии

Артисты, пострадавшие в ДТП с участием автобуса Dizel Show госпитализированы в в клинику «Борис», а водитель автобуса находится в центральной районной больнице Киево-Святошинского района. Как сообщает Информатор, водитель автобуса получил множественные травмы, но находится в сознании и дает показания следствию.

Его сменщик, который в этот раз не ездил в рейс, не считает коллегу виновным в случившемся ДТП.

«Я его знаю полжизни, мы возили Dizel Show неоднократно. Он опытный водитель. Скорее всего причиной стала техническая неисправность», — заявил мужчина, назвавшийся Максимом.

В клинике «Борис» от комментариев отказались.

Водитель автобуса взят под стражу.

Напомним, в трагическом ДТП на подъезду к Киеву погибла известная украинская актриса Марина Поплавская. Она сидела рядом с водителем, и именно на эту часть автобуса пришелся удар фуры.

«ФАКТЫ» сообщали о месте и времени похорон актрисы.

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