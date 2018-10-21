Мир

В России пригрозили США в ответ на разрыв договора о распространении ракет

Российская Федерация готова принять «меры военно-технического характера» в ответ на возможный выход США из договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД). Об этом российским СМИ сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Действия Вашингтона он назвал «топорными и грубыми».

«Нам ничего не останется, кроме как предпринимать ответные меры, в том числе военно-технического характера», — заявил Рябков, отметив, что не советует доводить Россию до этого шага.

Напомним, президент США Дональд Трамп 20 октября подтвердил, что Вашингтон намерен выйти из договора о ракетах средней и малой дальности в связи с регулярным его нарушением со стороны РФ. Основные претензии к России были связаны с разработкой крылатой ракеты наземного базирования для боевого комплекса «Искандер».

Перед этим президент России Владимир Путин заявил о готовности россиян погибнуть как мученики, ответив ядерным ударом на агрессию Запада в адрес своей страны.



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