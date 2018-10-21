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Провокация: в Украине отреагировали на антивенгерские билборды в Закарпатье
Министр иностранных дел Павел Климкин резко отреагировал на появление в Закарпатье билбордов «Остановим сепаратистов», на которых были размещены фото лидеров венгерского национального меньшинства региона.
Он напомнил, что на прошлой неделе предупреждал о подготовке провокаций в Закарпатье, и они не заставили себя ждать.
«Важно не только осудить, но и установить, кто за этим стоит», — обратился Климкин к правоохранителям.
Скандальные билборды на которых изображены лидер венгерской партии КМКС Василий Брензович, заместитель главы Закарпатского облсовета Иосиф Борто и ректор венгерского института Ф. Ракоци в Берегове Илдика Орос, появились на территории области в ночь на 20 октября.
В комментарии Укринформу заместитель главы Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас заявил, что власти видят в инциденте заказ российских спецслужб, который могли выполнить местные жители. Их личности в настоящее время устанавливаются.
Уже известно, что билборды наклеивались безо всяких договоренностей с владельцами рекламных площадей.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о пожизненной дисквалификации закарпатских футболистов, выигравших чемпионат мира среди сепаратистов.
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