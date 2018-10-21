- 17:49 Трасса Киев-Одесса перекрыта из-за протестов
- 17:13 «Шахтер» – «Манчестер Сити»: прогнозы букмекеров на матч Лиги чемпионов
- 17:07 Число пострадавших от теракта в Керчи возросло
- 16:23 Мэру Днепра Филатову предоставили охрану
- 16:19 «Она только начинала жить по-настоящему»: в Киеве попрощались с Мариной Поплавской
- 15:37 Украинские военные получат на вооружение мощные ракетные комплексы
- 15:11 В Киеве простились с Мариной Поплавской: опубликованы фото
- 15:08 В Одессе из револьвера стреляли в иностранку
- 15:07 Свою официальную первую брачную ночь я провела в публичном доме, — Тина Тернер
- 14:46 Принц Гарри пообщался с украинским военным на Играх непокоренных: появилось фото
В Киеве простились с Мариной Поплавской: опубликованы фото
В Киеве простились с актрисой «Дизель Шоу» Мариной Поплавской, погибшей в ДТП утром 20 октября. Церемония состоялась в помещении МЦКИ «Октябрьский Дворец».
Проститься с актрисой пришли ее коллеги и почитатели, среди которых были как подростки, так и пожилые люди.
22 октября тело погибшей будет доставлено в Житомир. Там церемония прощания состоится в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра.
Отпевание запланировано в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актрису похоронят на житомирском Корбутовском кладбище — для нее приготовлено место на Центральной Аллее.
Напомним, актеры «Дизель Шоу» записали пронзительное видео в память о погибшей коллеге.
Фото Комсомольская правда в Украине
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...