Украина

В Киеве простились с Мариной Поплавской: опубликованы фото

В Киеве простились с актрисой «Дизель Шоу» Мариной Поплавской, погибшей в ДТП утром 20 октября. Церемония состоялась в помещении МЦКИ «Октябрьский Дворец».

Проститься с актрисой пришли ее коллеги и почитатели, среди которых были как подростки, так и пожилые люди.

22 октября тело погибшей будет доставлено в Житомир. Там церемония прощания состоится в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра.

Отпевание запланировано в Кафедральном Соборе Святой Софии. В этот же день актрису похоронят на житомирском Корбутовском кладбище — для нее приготовлено место на Центральной Аллее.

Напомним, актеры «Дизель Шоу» записали пронзительное видео в память о погибшей коллеге.

Фото Комсомольская правда в Украине

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