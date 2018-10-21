«Донбасс» уступил в решающем матче квалификации Континентального кубка: видеообзор матча

Спорт

Сильнейший хоккейный клуб Украины «Донбасс» уступил в решающем матче второго квалификационного раунда Континентального кубка, второго по значимости клубного турнира Европы, который проходил в столице Латвии — Риге.

После двух туров у «Донбасса» и латвийского «Курбадса» было по шесть очков в активе, и именно очный матч должен был определить победителя группы, который пройдет дальше по турнирной сетке. В итоге, решающей стала вторая 20-минутка, в которой подопечные Юлиуса Шуплера пропустили две шайбы, на которые смогли ответить лишь одной в завершающем периоде, автором которой стал Дмитрий Игнатенко.

«Я уважаю своих игроков, они выкладывались до конца, старались, бились. За это могу сказать им «спасибо». Конечно, нам хотелось порадовать наших болельщиков, наших зрителей. Большое спасибо им за поддержку. Будем продолжать работу, потому что мы хотим, чтобы донецкий «Донбасс» всегда только побеждал и радовал зрителей.

Конечно, мы хотели победить и выйти в следующий раунд. В раздевалке я поблагодарил ребят за то, что они выкладывались и бились до конца. Желание у игроков было огромнейшее, просто не получилось. Мы не создали чистых моментов в концовке игры, потому и получили такой результат. Но при этом наши молодые ребята набираются опыта. Они будут расти после таких игр не только как мастера, но и как опытные игроки. Надеемся, в следующих сложных матчах они уже будут играть по-другому", — резюмировал после игры словацкий наставник чемпиона Украины.

Отмечу, что «Донбасс», который является обладателем Континентального кубка-2012/2013, прекращает борьбу за почетный трофей на стадии второго квалификационного раунда второй сезон подряд — правда, год назад донецкая команда заняла третье место в группе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что хоккейный «Донбасс» одержал вторую победу в Континентальном кубке.

Фото ХК «Донбасс»

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