Происшествия

Молодая мама новорожденных двойняшек покончила с собой в киевском роддоме

В Киеве из окна 5 этажа роддома выбросилась женщина. Она погибла на месте от полученных травм.

Погибшей было 32 года, пишут «Вартови Еспресо».

Инцидент произошел ночью 21 октября на улице Баггоутовская 1. По предварительным данным, у женщины была постродовая депрессия. Несколько дней назад она родила двойню.

Как писали «ФАКТЫ», недавно во Львове начался суд над профессором медицины и двумя врачами, по вине которых, как считают правоохранители, могла умереть женщина, а ее ребенок появился на свет с диагнозом ДЦП.

Так, в январе 2014 года эти врачи делали кесарево сечение молодой женщине, а потом ее выписали домой с высокой температурой и болями внизу живота. В результате она скончалась на 38 день.

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