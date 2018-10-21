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Вышел покурить и не вернулся: в Днепре жених повесился в день свадьбы
В Днепре мужчина повесился в день свадьбы. Инцидент произошел 20 октября в общежитии, расположенном на Набережной Победы, 50. Так, жильцы общежития сообщили, что нашли своего товарища повешенным. На место происшествия немедленно прибыл экипаж патрульной полиции и «скорая помощь», сообщает «Информатор».
Мужчину обнаружили приблизительно в 21:30. На момент смерти ему было около 30 лет. Погибший в тот день женился и вечером он, вместе с товарищами, праздновал это событие.
Далее, по словам жены умершего, мужчина вышел покурить и не вернулся. После этого его нашли повешенным и сразу вызвали полицию. Супруга также рассказала полицейским, что никаких конфликтов у них с мужем не было, и что стало причиной такого поступка, она не знает.
Как писали «ФАКТЫ», в Киеве в ночь на 21 октября также произошло самоубийство. Из окна 5-го этажа роддома выбросилась женщина. Она погибла на месте от полученных травм. Погибшей было 32 года.
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