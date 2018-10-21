Facebook logo Google+ logo Twitter logo RSS
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Вышел покурить и не вернулся: в Днепре жених повесился в день свадьбы

23:17 21 октября 2018   280
Самоубийство
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре мужчина повесился в день свадьбы. Инцидент произошел 20 октября в общежитии, расположенном на Набережной Победы, 50. Так, жильцы общежития сообщили, что нашли своего товарища повешенным. На место происшествия немедленно прибыл экипаж патрульной полиции и «скорая помощь», сообщает «Информатор».

Мужчину обнаружили приблизительно в 21:30. На момент смерти ему было около 30 лет. Погибший в тот день женился и вечером он, вместе с товарищами, праздновал это событие.

Далее, по словам жены умершего, мужчина вышел покурить и не вернулся. После этого его нашли повешенным и сразу вызвали полицию. Супруга также рассказала полицейским, что никаких конфликтов у них с мужем не было, и что стало причиной такого поступка, она не знает.

Как писали «ФАКТЫ», в Киеве в ночь на 21 октября также произошло самоубийство. Из окна 5-го этажа роддома выбросилась женщина. Она погибла на месте от полученных травм. Погибшей было 32 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины